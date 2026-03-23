Lo primero que le pidió el DT de Francia a Kylian Mbappé antes de enfrentar a la Selección Colombia

En la fecha FIFA de marzo hay un partido amistoso estelar: Colombia vs. Francia. Kylian Mbappé sería uno de los protagonistas estelares si ve minutos y, de entrada, el entrenador Didier Deschamps ya le hizo un primer pedido antes de enfrentarse ante James Rodríguez, Luis Díaz y compañía.

Mbappé sufrió un esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda el 7 de diciembre de 2025, y a pesar de que siguió jugando, en febrero tuvo que parar de manera definitiva. Estuvo 19 días por fuera de las canchas y la gran duda pasó a ser si iba a jugar ante la Selección Colombia.

En vísperas de poder verlo algunos minutos contra la Selección Colombia el próximo domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 P.M, Kylian Mbappé llega con 47 minutos y un partido amistoso antes de enfrentar a la ‘Tricolor’. Si juega ante Brasil el jueves 26 de marzo, es probable que, luego del pedido que le hicieron, también vea acción contra el combinado colombiano.

El primer pedido que el DT de Francia le hizo a Mbappé antes de enfrentar a Colombia

Didier Deschamps le hizo un pedido a Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)

Kylian Mbappé se unió a la concentración de Francia y una de las primeras personas en recibirlo fue el entrenador Didier Deschamps. “Llegas, Kiki”, dijo el DT de Francia para después hacerle un pedido claro al delantero antes de enfrentar a Brasil y Colombia: “Vamos, date prisa”.

ver también Toda Colombia impactada: Néstor Lorenzo le dedica 7 palabras contundentes a Jhon Durán a 80 días del Mundial

Así le fue a la Selección Colombia la última vez que jugó ante Francia

Como parte de la preparación para el Mundial de Rusia 2018, la Selección Colombia enfrentó a Francia el 23 de marzo de 2018. Aquel último duelo entre ambas selecciones terminó con una gran remontada de la ‘Tricolor’ para terminar ganando 2-3. Los goles los marcaron Luis Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos días duró Kylian Mbappé fuera de las canchas por su última lesión? ¿Cuántos días duró Kylian Mbappé fuera de las canchas por su última lesión? Ya votaron 0 personas

En resumen