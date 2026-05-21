“Nunca ganaremos nada…” La hinchada de Barcelona SC señala el culpable tras ser eliminados de Copa Libertadores

Barcelona SC quedó eliminado de la Copa Libertadores y la hinchada señaló al gran culpable con nombre y apellido.

Barcelona SC de nuevo volvió a fracasar en Copa Libertadores y ahora ni jugará Copa Sudamericana en el 2026. Los amarillos hicieron una fase de grupos para el olvido y ahora se quedan sin nada. La hinchada explotó en redes sociales y se fueron contra César Farías.

En redes sociales los hinchas de Barcelona SC se fueron contra César Farías por esta pronta eliminación: “Nunca vamos a ganar nada, estamos rodeados de burros, desde la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. Todos burros”. “Farias no es técnico para Barcelona está perdido tan sencillo poner a Vallecilla de central“. “Todo gracias al … técnico que tenemos regala partido”, fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que la hinchada de Barcelona SC pide la salida de César Farías, tras los resultados en LigaPro y en la Copa Libertadores las críticas vienen siendo cada vez más fuertes. El DT tiene contrato hasta finales de año y ya reveló que no ha pensado en irse.

Otro de los señalados fue Chalá, que de manera insólita se hizo expulsar al minuto 9′ por una durísima entrada. “Farias pide Inteligencia y es lo que menos tienen, para muestra Mina, Chalá, Castillo“. “Eliminados pero gracias al …. de Chalá casi imposible ver un resultado favorable”. “Si Jhonier chala creyó que taparse la cara para generar pena porque estaba llorando. Llorando deben estar las personas que fueron, dejando trabajo, estudios, familia, gastándose lo que no hay y siempre hace falta.

NOVEDADES DESDE CHILE: El VAR revisó esta durísima infracción y, en tan solo 7' PT, Barcelona se queda con 10 ante la U. Católica por la expulsión de Chalá… ¿Qué te pareció?



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Ahora Barcelona SC paga la primera muy mala vuelta que tuvo en esta Copa Libertadores, puesto que, ya no le alcanza en la última fecha ni para entrar a Copa Sudamericana como mejor tercero. Su competencia internacional termina y se esperan cambios.

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Los comentarios de los hinchas en rede sociales

Así comentaban los hinchas contra César Farías, tras este fracaso de Barcelona SC en la Libertadores:

Los comentarios de los hinchas en redes sociales. (Captura de pantalla)

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En síntesis:

Barcelona SC quedó eliminado de la Copa Libertadores y no clasificó a la Copa Sudamericana.

quedó eliminado de la Copa Libertadores y no clasificó a la Copa Sudamericana. César Farías fue el principal señalado por la hinchada tras el fracaso en el torneo internacional.

fue el principal señalado por la hinchada tras el fracaso en el torneo internacional. Jhonier Chalá recibió críticas tras ser expulsado al minuto 9 por una entrada violenta.