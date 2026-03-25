Jugador de Croacia reconoce que Luis Díaz es único en el mundo: “Es algo no normal”

Luis Díaz pasó a ser la gran figura de la Selección Colombia, es el jugador que llega en el mejor nivel y, como si fuera poco, hasta los rivales se rinden ante él. En esta ocasión, un jugador de Croacia reconoció que ‘Lucho’ es un jugador único en el mundo: “Es algo no normal”.

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Contrario a lo que dicta la lógica en el fútbol, Luis Díaz no necesitó periodo de adaptación en un nuevo equipo. Se puso la camiseta ’14’ del Bayern Múnich y registra 40 contribuciones de gol (22 goles y 18 asistencias) en los 3.144 minutos que ha jugado en 38 partidos. Esto lo reconoció un compañero croata.

Josip Stanisic habló con la periodista Paula Salamanca, de ESPN, en la previa del partido de la Selección Colombia ante Croacia del jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y el lateral derecho del Bayern Múnich afirmó que es un oponente muy difícil porque “sabemos que nunca para, puede ir de derecha a izquierda, es una tarea muy difícil marcarlo durante todo el partido”. Y ahí no pararon los elogios.

“Es algo no normal”: Jugador de Croacia sobre Luis Díaz

Josip Stanisic y Luis Díaz en el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“Todo el mundo ve sus goles y sus asistencias, pero lo que le da al equipo cada día en especial en los partidos es increíble, también que pueda jugar cada tres días y dar el 100 por ciento es algo no normal, en especial su posición que es tan única porque también es defensiva. Es un gran jugador y una gran persona, en los últimos meses estoy muy contento de haberlo podido conocer un poco mejor”, sostvo Stanisic sobre Luis Díaz.

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El apodo que Josip Stanisic le tiene a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Lejos de pensar que el idioma es una barrera, Josip Stanisic le confesó a ESPN que “nos comunicamos en inglés, me gustaría también hablar en español. No puedo hablar español. Siempre lo llamo ‘Papi’, pero no puedo hablar español. Hablamos en inglés, él habla muy bien inglés porque jugó en Liverpool, y no hay barrera en términos de comunicarnos”.

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En resumen

Josip Stanisic considera “no normal” que Luis Díaz juegue al 100% cada tres días.

considera que juegue al 100% cada tres días. El lateral croata define como “única” la capacidad de Luis Díaz para aportar en defensa.

la capacidad de para aportar en defensa. Luis Díaz suma 3.144 minutos jugados sin necesidad de un periodo previo de adaptación.

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