El extremo Jhon Durán sigue entrenando a la espera de encontrar un nuevo club e ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Jhon Durán sigue siendo noticia en estos días, mientras en su futuro no sabe si seguirá en el Zenit o si el Al Nassr lo tendrá en planes para la siguiente temporada, y ahora sorprendió por el equipo dónde apareció entrenando al tiempo que espera una nueva oportunidad con la Selección Colombia.

El extremo colombiano apareció entrenando en el Envigado de la Liga BetPlay, así el delantero regresó a la institución dónde debutó a los 16 años. Claro que no hay posibilidades de que Durán regrese este 2026 a la Liga BetPlay.

Jhon Durán se encontraba entrenando solo ya que no fue llamado por la Selección Colombia para el campamento de los elegidos por Néstor Lorenzo y así está descartado para el Mundial 2026.

Luego del Mundial y la temporada europeo, Jhon Dur´án tendrá que decidir su nuevo equipo, el club dueño de sus derechos deportivos es el Al Nassr pero no lo tendría en planes.

En Sudamérica, hay gigantes de Brasil que ya preguntaron por condiciones del jugador, quién a su corta edad ya ha pasado por clubes como el Fenerbahce de Turquía, Chicago Fire de la MLS, Aston Villa de la Premier League.

Las estadísticas de Jhon Durán en este 2026

Entre Fenerbahce y Zenit, Jhon Durán alcanzó a jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha más de 1.400 minutos y su rendimiento no le permitió aunque sea entrenar para buscar un lugar en el Mundial.

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Jhon Durán – Envigado 2026.

En resumen