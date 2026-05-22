Amaranto Perea dejará la Selección Colombia por grande de Liga BetPlay

Amaranto Perea dejará la Selección Colombia luego del Mundial y volverá a dirigir a uno de los grandes de la Liga BetPlay.

Amaranto Perea podría poner fin a su etapa en la Selección Colombia luego del Mundial 2026 y regresaría a dirigir a la Liga BetPlay. Luego del torneo, dejará de ser asistente técnico de Néstor Lorenzo.

Amaranto Pera será el nuevo entrenador del DIM según varios medios, el club finalmente desistió de contratar a Leonel Álvarez y ahora van por el ex jugador y actual asistente técnico de la Selección.

Esta sería la tercera experiencia de Perea como entrenador de un primer equipo, tras haber estado en Itague Leones y luego en Junior de Barranquilla hasta el 2021.

Desde el 2022, Perea ha sido parte del staff de los entrenadores que ha tenido la Selección Colombia durante estos cuatro años. Como entrenador ganó 28 partidos de 66 disputados.

En Junior llegó también como asistente técnico pero lo ratificaron como DT principal. Su contrato con el DIM arrancaría en julio 2026 y tendría un contrato de dos temporadas.

¿Por qué no llegó Leonel Álvarez al DIM?

Medios reportan que Leone Álvarez habría pedido mayor cifras económicas de la primera oferta, mientras que desde el entorno del jugador apuntan a que el DIM filtró eso para exculparse de la no llegada.

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Amaranto Perea – Selección Colombia.

En resumen