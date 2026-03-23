Toda Colombia impactada: Néstor Lorenzo le dedica 7 palabras contundentes a Jhon Durán a 80 días del Mundial

Jhon Durán viene siendo muy cuestionado por todos en Colombia, tras su mal presente y sus polémicas con la Selección Colombia. El jugador incluso llegó a pelearse con un histórico como el ‘Pibe’ Valderrama. Ahora en medio de todos los rumores, fue Néstor Lorenzo el que impactó al país.

El DT de la Selección Colombia lo dejó fuera para los amistosos contra Francia y Croacia. Sin embargo, aunque todos pensaban que no estará en el Mundial, el entrenador le deja la puerta abierta. Durán fue uno del os goleadores del ciclo de Lorenzo.

“A Jhon Jáder lo vemos cuando juega y lo estamos siguiendo. Las puertas de la Selección están abiertas para todos, él nunca tuvo un problema conmigo como se dijo”, reveló el entrenador y acabó dándole una esperanza al delantero del Zenit.

Jhon Jader Durán viene con varios frentes “abiertos” en la Selección Colombia, pero lo más importante para que no sea convocado viene siendo su irregularidad en los clubes. Comenzó el año en Fenerbahce, luego se “peleó” y acabó cambiando de club a Zenit en Rusia.

Jhon Durán ahora juega en Rusia. (Foto: GettyImages)

Por lo cual, Jhon Durán aún tiene una “leve chance” de volver a jugar con la Selección de Colombia y es que aunque no fue citado para los amistosos de marzo, podría entrar en la lista que va al Mundial de 2026. Serán meses claves para el goleador.

Publicidad

Publicidad

Los números de Durán en Rusia

ver también Tras su paso por Millonarios: Hernán Torres regresaría a Ecuador a dirigir a este equipo

Con el Zenit, Jhon Durán ya ha podido jugar un total de 6 partidos de su fichaje a final de febrero. El potente delantero ha marcado 2 goles en poco más de 200 minutos. A sus 22 años sigue peleando por la gran chance de llegar al Mundial 2026 con el equipo ‘Cafetero’.

¿Cuándo juega Colombia en sus amistosos?

La Selección Colombia volverá a jugar contra sus rivales en el Mundial 2026 de esta manera:

Colombia vs Croacia 26/3 a las 18H30

Colombia vs Francia 29/3 a las 15H00

Encuesta¿Jhon Durán se merece un lugar en la Selección Colombia? ¿Jhon Durán se merece un lugar en la Selección Colombia? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: