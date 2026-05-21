A 40 días de que se le acabe el contrato en Millonarios, Falcao ya firmó en otro lado

Descubre dónde firmó contrato Radamel Falcao a solo 40 días de que se acabe su vínculo con Millonarios y cuál es su sorpresivo nuevo destino.

Radamel Falcao Gacía volvió a Millonarios para cumplir el sueño de ser campeón con el equipo del cual es hincha, pero a 40 días de que se le acabe el contrato, esto no se va dar. Incluso, se conoció que ya firmó en otro lado.

Falcao empezaba a sumar cada vez más minutos en Milonarios durante el primer semestre del fútbol de Colombia, pero volvieron a aparecer las lesiones. Primero fue un desgarro grado 2 en el recto femoral anterior derecho que lo hizo perderse ocho partidos, y luego sufrió una fractura en el arco cigomático de la cara que lo mantiene fuera de las canchas desde el 19 de abril.

Juan Felipe Cadavid es uno de los periodistas más cercanos a Radamel Falcao y durante el programa ‘FM más fútbol’ le aclaró al narrador Eduardo Luis López si ‘El Tigre’ ya había firmado una renovación con Millonarios, ya que el contrato se le acaba el 30 de junio de 2026. La respuesta sorprendió a todo el fútbol colombiano.

Falcao firmó en otro lado a 40 días del final de su contrato en Millos

Falcao ya entrena a la par de sus compañeros en Millonarios. (Foto: X / @MillosFCoficial)

Lo dijo uno de los periodistas más cercanos al delantero. “Falcao me dicen ya firmó, pero para el Mundial, para la TV internacional“, reveló el periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘FM’. Además, Cadavid aifrmó que “no es información, es un tema más de opinión, pero creo que ni Falcao está interesado en renovar, ni Millonarios tampoco”.

Datos clave

Radamel Falcao firmó para trabajar con la TV internacional durante el Mundial.

firmó para trabajar con la TV internacional durante el Mundial. 40 días le restan de contrato al delantero con el equipo Millonarios.

le restan de contrato al delantero con el equipo Millonarios. Juan Felipe Cadavid reveló en la emisora FM el nuevo destino de Falcao.