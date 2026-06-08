Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay: canales de TV y streaming online

Atlético Nacional y Junior se enfrentan el día de hoy en el marco de la final de vuelta de la Liga BetPlay. Con el resultado de 3-0 que se dio en la ida a favor de los ‘Tiburones’, ahora serán los locales quienes buscarán imponerse de principio a fin para darle vuelta a un marcador bastante complicado. Por ello a continuación entérate de todos los detalles de este duelo que promete mucho en la previa.

En cuanto a cómo llegan los equipos a la gran final de esta noche en la ciudad de Medellín, justamente hablemos del partido de ida que se dio el pasado 2 de junio en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Fue un contundente 3-0 con goles de Bryan Castrillón y un doblete por parte de Luis Muriel. En una definición todo puede suceder, así que ahora Atlético Nacional tiene la obligación del triunfo para seguir soñando con la estrella nacional.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?

16:00 | México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

17:00 | Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Estados Unidos (ET)

19:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

00:00 | España (09/06)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?

Colombia | Win+ Fútbol y Win Play

Resto de Sudamérica | RCN Nuestra Tele

México y Centroamérica | RCN Nuestra Tele

Estados Unidos | RCN Nuestra Tele

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay

Atlético Nacional | Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Junior | Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento; Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel. DT: Alfredo Arias.

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