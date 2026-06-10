Son campeones con Junior pero el club no los quiere para el segundo semestre

El bicampeonato no hace que Junior se relaje y ya piensan en algunas salidas de jugadores para la siguiente temporada.

Junior de Barranquilla acaba de coronarse bicampeón del fútbol colombiano, y tras la alegría ahora toca la planificación del plantel para el segundo semestre. Hay dos salidas confirmadas y una duda en el ‘Tiburón’ para la Liga BetPlay II.

El arquero Jorge Soto y el delantero Carlos Bacca terminan contrato y no serán renovados por la directiva. La gran duda ahora es Teófilo Gutierrez, que también acaba contrato.

Al principio la decisión era no renovarlo sin embargo ahora la directiva analiza ofrecerle un contrato por seis meses más. Así mismo, Junior ya decidió varias renovaciones.

Alfredo Arias, DT bicampeón, será renovado por al menos dos temporadas más, descartando una salida tomando en cuenta las ofertas que tenía de otros equipos del exterior.

En la defensa, Lucas Monzón y Yeison Suárez terminan contrato pero arrancarán las negocaciones para renovar. De posibles salidas, Guerrero y Jesús Rivas interesan a Millonarios.

Los fichajes de Junior de Barranquilla 2026

Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Alfredo Morelos, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Jean Carlos Pestaña, Mauro Silveira, son los refuerzos de Junior para la presente temporada.