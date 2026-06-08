Alfredo Arias luego de ser bicampeón con Junior: “Ganamos el campeonato sin sobrarnos nada”

Alfredo Arias habló en conferencia de prensa y analizó el título logrado esta noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. A continuación, todos los detalles.

Junior logró el bicampeonato de la Liga BetPlay tras imponerse 3-1 en el resultado global frente a Atlético Nacional. A pesar de perder esta noche por 1-0 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, los liderados técnicamente por Alfredo Arias consiguieron el objetivo de buena manera y el propio entrenador realizó un análisis en conferencia de prensa post partido de vuelta.

“No nos sobra nada. Ganamos el partido y el campeonato sin que nos sobrara nada, con el coraje, el esfuerzo y la calidad que tienen los jugadores. Cuando entramos a jugar los mata mata, el equipo se encontró. Ahí era donde teníamos que apretar. Tuvimos unos de los rivales más difíciles. Yo no quería a Once Caldas y Santa Fe y nos tocó los dos. Altura, equipos difíciles y buenas campañas. Ahora nos tocó este partido contra el mejor del año”; señaló Alfredo Arias.

"Lo primero es que ganamos el partido y el campeonato sin sobrarnos nada, con esfuerzo, sacrificio de los jugadores que lo lograron": Alfredo Arias, técnico de Junior. #JuniorBicampeón 🔴⚪🌟 pic.twitter.com/7FF023ClGm — Win Sports (@WinSportsTV) June 9, 2026

Haciendo un balance en lo que va de la temporada 2026, Alfredo Arias sentenció lo siguiente con un nuevo objetivo de por medio: “Fue un semestre duro, de competir en otras partes, con mucho sacrificio. La norma que achicó el plantel nos hizo rotar mucho para que los jugadores no se lesionaran. La sensación es la misma. El mérito es de los jugadores. Siempre son los jugadores los que hacen y logran cosas, ellos son los importantes. Ahora vamos por el tricampeonato“.

🎙️ “Ahora vamos por el tricampeonato”



✅ Alfredo Arias la tiene clara para el futuro pic.twitter.com/wAlxMffczb — Cuid Sports (@cuidsports) June 9, 2026

El dineral que aseguró Junior tras campeonar en la Liga BetPlay I 2026

Con el más título de la Liga BetPlay I 2026, el cual por cierto convierte a Junior en bicampeón del fútbol colombiano, el equipo liderado técnicamente por Alfredo Arias aseguró un monto económico bastante importante. Hablamos de unos 500 mil dólares, además de que por parte de Conmebol recibirán 1 millón de dólares con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes que forman parte de la Confederación Sudamericana.

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Ahora, si nos enfocamos en el premio netamente deportivo, Junior acaba de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y con lo que todo ello significa. Los ‘Tiburones’ tendrán una nueva oportunidad de destacar en el ámbito continental luego del fracaso que significó su participación en la presente edición, así que dependerá de las planificaciones de Alfredo Arias junto a equipo de trabajo.

Fuente: Junior FC.

DATOS CLAVES

Alfredo Arias destacó el coraje y esfuerzo de sus jugadores para lograr el título y aseguró que ahora irán por el tricampeonato.

destacó el coraje y esfuerzo de sus jugadores para lograr el título y aseguró que ahora irán por el tricampeonato. 500 mil dólares y un millón de dólares adicional por parte de la Conmebol es el premio económico que aseguró el club.

y un millón de dólares adicional por parte de la es el premio económico que aseguró el club. Copa Libertadores 2027 es el certamen internacional al que Junior acaba de clasificar tras conseguir el bicampeonato de la Liga BetPlay.