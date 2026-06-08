Qué pasa si Atlético Nacional gana, empata o pierde ante Junior en la final de la Liga BetPlay

Hoy se conoce al campeón del fútbol colombiano en este primer semestre de la temporada 2026. Atlético Nacional y Junior se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el marco de la gran final de vuelta luego de que en el primer encuentro el marcador terminó 3-0 a favor de los ‘Rojiblancos’. A continuación, evaluaremos cada escenario posible en esta definición.

Teniendo como referencia el partido de ida que se disputó el pasado 2 de junio en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, cualquiera podría asegurar que Junior tiene la primera opción lograr una nueva estrella en su palmarés y claro que es así. Dicho esto, en una final todo puede pasar y más aún cuando Atlético Nacional contará con el apoyo de sus hinchas para tratar de igualar la serie.

¿Qué pasa si Atlético Nacional vence a Junior por la final de la Liga BetPlay?

Si Atlético Nacional vence a Junior en la final de esta noche que disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, habría que ver el marcador final del partido. De darse un resultado menor al 3-0 (tal y como fue en el duelo de ida) la definición de penales sería el siguiente escenario ya que de lo contrario serán los visitantes quienes celebren el título nacional.

¿Qué pasa si Atlético Nacional empata a Junior por la final de la Liga BetPlay?

Si Atlético Nacional empata esta noche frente a Junior en la final de vuelta de la Liga BetPlay, también se debería analizar el marcador como tal. En base a estos próximos 90 minutos, quien sería campeón es la visita gracias a la victoria en la duelo jugado en Barranquilla, mientras que darse una igualdad en el global estaríamos frente a la tanda de penales para conocer al ganador.

¿Qué pasa si Atlético Nacional pierde a Junior por la final de la Liga BetPlay?

Si Atlético Nacional pierde frente a Junior el día de hoy en el marco de la final de vuelta, simplemente no habría más vuelta que darle y no tendría chance de ser campeón de la Liga BetPlay en este primer semestre de la temporada 2026. Los ‘Tiburones’ de Barranquilla celebrarían en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y vaya que se lo tendrían muy bien merecido.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?

16:00 | México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

17:00 | Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Estados Unidos (ET)

19:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

00:00 | España (09/06)

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¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?

Colombia | Win+ Fútbol

Resto de Sudamérica | RCN Nuestra Tele

México y Centroamérica | RCN Nuestra Tele

Estados Unidos | RCN Nuestra Tele

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