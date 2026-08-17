Daniel Muñoz se metió en planes de otro gran equipo de la Premier League y podría salir del Palace.

Daniel Muñoz es uno de los jugadores que más está moviendo el mercado en las últimas horas, aunque el jugador colombiano se ha metido en planes de varios clubes, aún no deja el Palace. El futbolista tiene contrato con el Crystal y las siguientes semanas son claves.

No solo tendría a equipos como Tottenham interesados en su fichaje, sino que también el Everton viene muy interesado en contratar al jugador colombiano. Los de Liverpool ya tuvieron una buena temporada en el año anterior y ahora puede volver a competir.

A diferencia de Tottenham, Everton viene con una regularidad en la Premier League, sin embargo, su proyecto no se puede comparar con el de un gigante como los ‘Spurs’. En este mercado, los del Norte de Londres han gastado ya más de 300 millones.

Por otro lado, Daniel Muñoz también está en el momento cumbre de su carrera y ante la gran oportunidad de su “último gran contrato”. El lateral ya tiene 30 años y así como viene la actualidad del fútbol podría sumar una o dos temporadas más en la élite.

Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serán las decisivas para el lateral colombiano. De momento, Muñoz ya se integró a los entrenamientos y a la pretemporada del Palace. El futbolista tiene un largo contrato hasta 2028 y todo esto influye en su futuro.

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Los equipos interesados en Daniel Muñoz

Daniel Muñoz interesa a equipos como Chelsea, Tottenham, Everton y hasta se llegó a hablar del FC Barcelona. El lateral de la Selección Colombia hizo una gran temporada y también fue de los mejor de su país jugando el Mundial 2026.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz ahora mismo tiene un valor de mercado de 22 millones de euros. El futbolista colombiano no protagonizaría una operación histórica, pero su venta, en caso de darse, costaría cerca de 30 a 40 millones.

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En síntesis:

Tottenham y Everton están interesados en el fichaje de Daniel Muñoz .

están interesados en el fichaje de . 30 años tiene el colombiano Daniel Muñoz , quien busca su último gran contrato.

tiene el colombiano , quien busca su último gran contrato. Hasta 2028 se extiende el contrato firmado por Daniel Muñoz con Crystal Palace.