“El primero en irse”: hinchas de Atlético Nacional destruyen a Alfredo Morelos tras perder la final ante Junior

Alfredo Morelos pudo ser uno de los héroes de la jornada para Atlético Nacional, pero terminó siendo uno de los grandes villanos al no lograr el título en Medellín.

Atlético Nacional no pudo conseguir el objetivo el día de hoy, a pesar de lograr el triunfo por 1-0 ante Junior en el Estadio Atanasio Girardot. El resultado global de la gran final de la Liga BetPlay terminó siendo 3-1 a favor de los ‘Tiburones’ y por cómo terminó dándose el encuentro en Medellín, uno de los villanos dentro del análisis de los hinchas verdolagas es sin duda alguna Alfredo Morelos.

Lamentablemente para los intereses de Atlético Nacional, la presencia de Alfredo Morelos no fue como los hinchas lo esperaban. Tuvo en sus pies la posibilidad del 2-0 en el marcador cuando a los 64′ erró un penal de manera increíble mandando el balón bastante lejos del arco de Mauro Silveira. Esta situación lo borró completamente del partido y luego lo liquidaron en redes sociales.

¡EL PENAL LO ERRÓ ALFREDO MORELOS Y SEGUIMOS 1-0! El remate del delantero se fue desviado y se salva Junior. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/K1AUoWjH6m — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

“El primero en irse debe ser Alfredo Morelos“, “Eso pasa cuando te pasas la mayor tiempo del partido llorando, de mal genio y refunfuñando por todo. Que mala vibra tiene Alfredo Morelos hasta para sus propios compañeros” y “Perdón. Llámenme hincha de títulos todo lo que ustedes quieran, pero Alfredo Morelos no puede seguir en Nacional. Es muy fácil a hacer gol contra llaneros y chico”; fueron algunas de las reacciones de los hinchas de Atlético Nacional.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Luego de esta jugada que sin duda alguna trajo abajo las intenciones de empate que tenía Atlético Nacional ya que luego no tuvo muchas acciones de peligro, Alfredo Morelos fue cambiado a los 84′ y en su lugar ingresó Dairon Asprilla. En ese momento se escuchó como todo el Estadio Atanasio Girardot pifió al delantero que no tuvo mayor respuesta que salir rápido de la cancha.

El gol de Edwin Cardona no fue suficiente en el objetivo de Atlético Nacional

Cuando la final de vuelta entre Atlético Nacional vs. Junior se mantenía igualada 0-0, incluso cuando ya se disputaba el segundo tiempo del encuentro en el Estadio Atanasio Girardot, el cambio de Edwin Cardona fue clave para darle otra vida al mediocampo de los verdolagas. Además de siempre pedir el balón y con la intención de adueñarse del juego, el descuento llegó a los 56 minutos.

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¡GOL DE NACIONAL! Edwin Cardona abre el marcador y pone la serie 3-1. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/6rwxuLt70P — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Tras un buen centro por parte de Andrés Sarmiento, apareció Edwin Cardona en área de Junior para rematar con claridad y marcar el 1-0 del encuentro. Cuando la emoción era parte del ambiente en el recinto deportivo, este gol no fue suficiente para que Atlético Nacional se mantenga vivo en el objetivo de igualar la serie. Así termino el duelo y ahora Junior es el bicampeón de la Liga BetPlay.

DATOS CLAVES

Alfredo Morelos falló un penal a los 64 minutos y fue duramente criticado por los hinchas verdolagas.

falló un penal a los 64 minutos y fue duramente criticado por los hinchas verdolagas. Edwin Cardona anotó a los 56 minutos el único gol para el triunfo por 1-0 de Atlético Nacional .

anotó a los 56 minutos el único gol para el triunfo por 1-0 de . Junior se consagró bicampeón de la Liga BetPlay tras superar la serie con un marcador global de 3-1.