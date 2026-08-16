A Gonzalo Plata lo ofrecieron en Europa y ya tiene equipo definido

Gonzalo Plata tuvo chances de irse del Flamengo a Europa luego del Mundial con Ecuador y ahora revelan el club que se lo queda.

Fue el héroe de la Selección de Ecuador en el Mundial y una vez más Gonzalo Plata tuvo chances de salir del Flamengo de regreso a Europa. El gigante de Brasil lo intentó negociar y ahora confirman dónde jugará.

Según el portal Mr. Offsider, Gonzalo Plata se quedará en el Flamengo hasta diciembre por lo menos. El Fla lo intentó negociar al Zenit a cambio de Luiz Henrique pero el trato no prosperó.

Gonzalo Plata también recibió sondeos desde el propio Brasileirao así como de ligas europeas como la Premier League, la Serie A y la Ligue 1, sin embargo ningún rumor se cristalizó en oferta formal.

Así mismo, Gonzalo Plata está tasado en cerca de 25 millones de dólares, por lo que no todos los clubes están en capacidad de fichar al seleccionado ecuatoriano por esa cifra.

En lo deportivo, Gonzalo Plata sigue siendo un jugador importante para el DT Jardim quién se opuso a su salida en varias ocasiones hasta que trascendió el nombre de Luiz Henrique.

Los números de Gonzalo Plata en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Gonzalo Plata jugó los 4 partidos que disputó Ecuador en este torneo. Por lo cual, sumó 360 minutos, ya que estuvo siempre en cancha y acabó marcando 1 gol, el de la victoria ante Alemania.

Publicidad

Gonzalo Plata – Selección de Ecuador

En resumen