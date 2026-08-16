Tottenham pone millones de dólares por figura de Selección de Colombia

El Tottenham podría ser el siguiente equipo de una de las figuras de la Selección Colombia tras el Mundial.

Pese a que tuvieron sus problemas en la Premier League pasada, el Tottenham Hotspur sigue siendo uno de los gigantes de Inglaterra. Este domingo trascendió que una figura de la Selección de Colombia podría dar el salto a los Spurs.

Medios ingleses hacen eco de la información de que Daniel Muñoz podría dar el salto al Tottenahm para la siguiente temporada. Los de Londres alistan los 30 millones de euros para el Crystal Palace.

Los dos reparos en el escenario del fichaje de Muñoz al Tottenham van de la mano con: 1) los Spurs buscan un suplente para Pedro Porro, por lo que el jugador tendría menos minutos y 2) el Palace lo cotiza en al menos 35 millones de euros.

Muños tiene el interés del Chelsea, FC Barcelona y tiene también la renovación del Crystal Palace sobre la mesa. Será el defensor de la Selección de Colombia quién decida el mejor destino.

Dónde más cobraría es en el Chelsea, los gigantes de la Premier League le acercarían un salario cercano a los 6 millones de dólares, el FC Barcelona le pagaría alrededor de los 3.5 millones y el Palace le aumentaría a los 4 millones de dólares.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, tras haber sido figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz – Selección de Colombia, titular en el Mundial. Foto: Getty

Los partidos de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace y toda la Premier League la puedes ver por Disney+.

En resumen

Una de las grandes figuras de la Selección Colombia en la Copa del Mundo despierta el interés del Tottenham Hotspur en este mercado de pases de la temporada 2026.

en este mercado de pases de la temporada 2026. El conjunto inglés alista una oferta millonaria para asegurar el fichaje del futbolista ‘cafetero’ y potenciar su plantilla en la Premier League.

El posible traspaso a los ‘Spurs’ consolida la cotización del jugador colombiano en la élite europea y representa un salto de calidad en su carrera profesional.