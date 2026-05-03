Dos gigantes de Europa se pelean por Daniel Muñoz

El lateral colombiano Daniel Muñoz está cerca de ganar su tercer título con el Crystal Palace y luego de la definición de la UEFA Conference League, el defensor daría el salto a un gigante de Europa. Dos campeones de Champions League quieren al seleccionado colombiano.

Según el diario L’Equipe, Daniel Muñoz es una de las prioridades del PSG para reforzar el lateral derecho. El gigante francés lo viene siguiendo desde hace dos mercados de fichajes.

El otro gigante de Europa qué quiere a Daniel Muñoz es el Manchester United. Ambos saben que deberán pagar cerca de 45 millones de euros para sacarlo del Crystal Palace.

Muñoz se perfila para ser convocado y titular en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, lo que aumentaría su valor. Muñoz está en el top 5 de la Premier League según los aficionados.

Daniel Muñoz lleva ganado la FA Cup y la Community Shield con el Palace, y está a dos partidos de ganar la Conference League, convirtiéndolo en uno de los históricos del equipo. En Europa, estuvo antes en el GENK de Bélgica.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de más de 40 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz – Selección Colombia.

En resumen