James Rodríguez no se retirará del Minnesota United y hay varios clubes que podrían abrirle un espacio al volante colombiano.

James Rodríguez puso fin a rumores de que estaría pensando en el retiro Mundial señalando que “es falso, me quedan muchos años todavía”. El volante quedará como jugador libre y hay algunas opciones de equipos que lo podrían contratar.

Antes de su llegada al Minnesota United, James Rodríguez estuvo en planes de clubes como Sao Paulo, Limassol de Brasil; Cruz Azul y Pumas de México, mientras que en Europa estuvo en planes de Real Sociedad de España y Konyaspor de Turquía.

Si James Rodríguez realiza un buen Mundial 2026 y al quedar como agente libre, todos estos equipos podrían retomar negociaciones. Por ahora no se conoce de un interés concreto de otros equipos.

De igual forma, en términos económicos todos estaban dispuestos a pagarle cerca de 5 millones de dólares anuales. En la Liga BetPlay lo pusieron en planes de Millonarios pero es poco probable que rebaje sus aspiraciones económicas.

Ya recuperado, James Rodríguez demostró tener aún calidad en sus pies, con dos asistencias en su último partido en la MLS. El colombiano ahora se sumará a la Selección nacional preparándose para el Mundial.

Todas las estadísticas de James Rodríguez en el Minnesota

En todo este primer semestre, James Rodríguez ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Marcando 0 goles y apenas dando 2 asistencias. El ex jugador de Real Madrid apenas lleva en cancha 210 minutos y solo tuvo una titularidad.

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James Rodríguez Minnesota United 2026.

En resumen