Gustavo Puerta brilló en la Selección y daría el salto a gigante de Europa

Otro de los jugadores que tuvo un 2025 consagratorio fue el defensor colombiano Gustavo Puerta. El volante central se consolidó en Racing de Santander y en la Selección nacional y ahora daría el salto a un gigante de Europa.

Según medios italianos, el Inter de Milán analiza sacarlo de la segunda división de España para llevarlo al Calcio. El club negriazul pondría 20 millones de euros, una cifra considerada alta para jugadores de segunda categoría.

Pese a su corta edad, Puerta ya ha lleva casi cuatro temporadas en Europa, y es que a sus 22 años ha estado por el fútbol alemán, de Inglaterra y España. Dejó el Bogotá FC en el 2022.

Su mejor temporada fue en el 2024, jugando más de 30 partidos en el Hull City de la Championship, torneo conocido por su intensa competitividad. En Racing lleva 25 partidos.

Gustavo Puerta podría no ser el único colombiano en irse al Inter de Milán, el otro gran fichaje que podríamos ver al negriazul es Richard Ríos. Ambos le costarían al Inter 60 millones de euros.

Los números de Gustavo Puerta con la Selección Colombia

Además de formar parte de la Selección Colombia desde el 2025, Puerta fue parte de la categoría sub 20 que ganó el bronce en el Sudamericano y en los Juegos Panamericanos. Con el Bayer Leverkusen ganó el triplete doméstico bajo el mando de Xabi Alonso.

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Gustavo Puerta – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen