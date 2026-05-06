James Rodríguez ha tenido unos cuatro meses irregulares en el Minnesota United y desde el club hablan del futuro del volante colombiano.

Si bien hoy en día la mayor preocupación de James Rodríguez es llegar bien al Mundial con la Selección de Colombia, su futuro profesional también está en el horizonte. Desde el club hablaron de la situación del volante para luego del Mundial.

El director deportivo del Minnesota United, Khaled El-Ahmad, habló de James y su objetivo de jugar en el club norteamericano para llegar bien en el Mundial. James venía sin jugar por dos meses en el Club León.

“No es que el Mundial sea más importante que el Minnesota. Se trata de encontrar un equilibrio. Queremos ser un club en el que los jugadores sientan que pueden prepararse y rendir al máximo para su selección”, afirmó. En su llegada, el DT había criticado la intención de usar el club solo por seis meses.

Mientras tanto desde la Liga BetPlay sueñan con el regreso del seleccionado colombiano. A inicios de año y hace semanas hubo rumores de un interés de Millonarios en ficharlo de regreso.

Una de las condiciones que puso James era mantener un salario cercano a los cinco millones de dólares al año que cobraba en Club León de México. En Millonarios lo quieren pero tendrán que esperar una rebaja del volante.

Los números de James Rodríguez en el Minnesota

En esta temporada, James Rodríguez apenas ha jugado un total de 183′ minutos repartidos entre 6 encuentros. El jugador no marcó goles ni dio asistencias en estos partidos. Tiene contrato hasta finales de junio de este año y lo más probable es que cambie de equipo.

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James Rodríguez sigue siendo fijo en Selección Colombia.

En resumen