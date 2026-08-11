La lección que le dio Jhon Arias a Gustavo Petro, tras el terremoto que afectó a Colombia

Colombia vive horas de mucha tristeza y gran tensión por el terremoto 7.4 grados que afectó al país. En medio del dolor y la incertidumbre llegaron diferentes reacciones que vienen molestando a la gente como la de Petro o su vez causando una gran esperanza, una de estas la de Jhon Arias.

La lección que Jhon Arias le dio a Gustavo Petro

Jhon Arias y su esposa se hicieron virales en redes sociales por la gran ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia. La pareja envió un avión con insumos y personal médico especializado para atender a afectados. Además pusieron todo un equipo de trabajo para las personas.

Esta gran ayuda de Jhon Arias se contrapone a lo primero que hizo Gustavo Petro, quien se mostró más interesado en otros temas políticos que en la ayuda a la sociedad que hace poco estuvo presidiendo. Petro es muy cuestionado en redes sociales.

#ATENTOS 🚨 Futbolista Jhon Arias y su esposa anunciaron el envío de un avión con insumos y personal médico especializado para atender a afectados por el sismo en su región, haciendo un llamado a la solidaridad y poniendo su equipo de trabajo a disposición para ayudar a Colombia. pic.twitter.com/ElmeYMlXZy — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 11, 2026

Este no es el único gesto que hará Jhon Arias, puesto que, de acuerdo a la revelación de ‘Pipe’ Sierra, el jugador también coordinó la llegada de otros vuelos para los próximos días en Colombia. Hasta ahora, se calculan más de 200 fallecidos por este desastre.

Los jugadores de la Selección Colombia que se han ofrecido a ayudar

Junto a Jhon Arias, diferentes voces de la Selección Colombia se han sumado con mensajes de apoyo o poniendo sus servicios a disposición de la ciudadanía. Falcao, por ejemplo, se ofreció para cualquier ayuda que lo necesiten. Luis Díaz también mandó un mensaje, y así diferentes protagonistas.

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En síntesis: