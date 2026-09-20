El DT de Nigeria Sub-20 predijo lo que pasó en la derrota con Colombia en el Mundial femenino

¡Pronóstico cumplido en el Mundial! El DT de Nigeria Sub-20 predijo exactamente lo que pasó en la derrota con Colombia. ¡Sus palabras!

Bienvenidos a un nuevo capítulo de hacer historia en el fútbol femenino. En esta ocasión, la Selección Colombia Sub-20 derrotó a otro peso pesado del Mundial de la categoría y se terminó cumpliendo la que predijo el técnico Moses Aduku.

Colombia venía de dar una de las sorpresas del Mundial Femenino Sub-20 al ganarle 1-0 a Polonia en los octavos de final para eliminar al anfitrión de la Copa del Mundo. Nigería iba a ser igual o más duro, ya que el gol de la victoria llegó al segundo minuto de adición del segundo tiempo.

Juan Ortegón recuperó el balón, Isabel Weiner filtró el pase y la ‘9’ no perdonó. Valerin Loboa definió sola frente al arco después de que le quedara la pelota tras un rebote en la arquera Christiana Uzoma. La Selección Colombia Sub-20 femenina ganó 1-0 en cuartos de final y se cumplió la predicción que hizo Moses Aduku sobre lo duro que iba a ser el partido y lo dolorosa que sería una derrota.

El DT de Nigeria predijo lo que pasó en la semifinal contra la Selección Colombia

Moses Aduku y Valerin Loboa. (Foto: Getty)

“Las colombianas eliminaron a la selección anfitriona y no será un partido fácil. Debemos dar lo mejor de nosotras, disputar cada balón e ir a por la victoria. Las chicas son conscientes de que esta es una oportunidad extraordinaria para escribir sus nombres con letras de oro en la historia del fútbol nigeriano”, afirmó el técnico de Nigería Sub-20 para predecir exactamente lo que iba a pasar con Colombia en el Mundial Sub-20 Femenino.

El rival de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

Tras la victoria 1-0 ante Nigeria, la Selección Colombia femenina Sub-20 va por otro batacazo en semifinales cuando enfrente a Corea del Norte el próximo miércoles 23 de septiembre a las 11:30 A.M.

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