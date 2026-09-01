Córdoba y la gran historia tras el retiro de Messi de Argentina: “No me quiso dejar en ridículo”

El 31 de agosto quedará marcado en la historia del fútbol como el día en el que Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina. El legado del ’10’ fue tan grande que hasta una leyenda del fútbol de Colombia como lo es Óscar Córdoba se rindió ante él con una gran historia: “No me quiso dejar en ridículo”.

La noticia del retiro de Messi de Argentina llegó a la mesa del programa ‘ESPN F90’ y Córdoba empezó diciendo que “de las cosas que más me llama la atención es cómo analiza el fútbol permanentemente. Ustedes cuando lo ven en la cancha lo ven como un ventilador (voltea la cara de un lado a otro), él ya sabe automaticamente donde están sus compañeros, pero lo que más me sorprende de él es cuando lo van a interceptar ya sabe por dónde va a salir. No tiene una solución, tiene dos o tres”.

A pesar de que no se enfrentaron en un partido oficial, Óscar Córdoba fue testigo directo de la grandeza de Leo Messi durante el partido de despedida de Juan Román Riquelme. En aquel 25 de junio de 2023, se vivió el momento en el que el ’10’ argentino tuvo piedad del exarquero colombiano de Boca Juniors.

La gran historia de Óscar Córdoba con Messi: “No me quiso dejar en ridículo”

Óscar Córdoba y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

“Lo enfrente en el partido de Riquelme, entonces lo encaro, me le arrodille y él me miro y me dijo: ‘Hay no, tome viejito’. Me entregó el balon así (suave) porque sabía que si él me la pica quedo así comiendo tierra y tirado en el piso. No me quiso dejar en rídículo, pero se le veía en la cara que tenía tantas opciones. Me laa entregó y se rio. Es un tipo bajito, extraño. Las piernas son morrudas, el tronco es maciso. Para mí es un extraterreste, es una de esas personas que está por encima del resto”, contó Córdoba en ‘ESPN F90’.

La reacción de la mamá de Messi al retiro de Leo de la Selección Argentina

A pesar de que ya sabía la noticia, Celia Cuccittini, mamá de Lionel Messi, no ocultó lo que sintió al ver que su hijo anunció que se retira de la Selección Argentina y le envió un mensaje al periodista Adrián Pallares, del canal ‘América TV’: “Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, en la familia todos estamos tristes pero lo importante es que él sea feliz. El papá siempre me decía: ‘¿Qué voy hacer cuando no juegue más?‘. Y pasó todo junto, increíble”.

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