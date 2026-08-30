El volante colombiano Richard Ríos ya está cerca de tener nuevo equipo, y pese a los millones que le ofrecían en Arabia, sigue en Europa.

Richard Ríos tiene poco más de 48 horas para definir su futuro y revelan que su salida del Benfica sigue firme, y ahora revelan el club que estaría más cerca de ficharlo. Pese al interés de Arabia Saudita, el volante seguirá en Europa.

El periodista Gianluigi Longari revela que el Besiktas es el club que podría cerrar a Richard Ríos a pocas horas del fin del mercado. El club ‘Turco’ pondrá los 30 millones de euros que pide el Benfica.

A última hora se metió el Hull City de la Premier League, sin embargo su oferta inicialmente fue económicamente inferior. El Al Ittihad ofrecía más pero Ríos priorizó lo deportivo.

La venta de Richard Ríos podría afectar el futuro de otro colombiano y es que con los 30 millones que reciban por Ríos, pagarían el traspaso de Gustavo Puerta del Racing.

El valor de mercado de Richard Ríos

Ahora mismo Richard Ríos tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. El colombiano también interesó al fútbol de Arabia Saudita en las últimas horas y no se descarta un posible fichaje por este campeonato, en lo que sería una sorpresa para los hinchas.

Richard Ríos – Benfica.