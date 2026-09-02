Millonarios eligió ya a su nuevo DT para tratar de ganar algo en este 2026.

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 se reveló que finalmente Millonarios ya eligió a su nuevo DT, tras la salida de Fabián Bustos. El club ‘Embajador’ va decidido por el fichaje de un DT que ya pasó por las filas del club hace varias temporadas.

El nuevo DT de Millonarios

De acuerdo a las últimas informaciones en Colombia, Millonarios está alistando todos los detalles para que Alberto Gamero sea el nuevo DT del club. El entrenador colombiano estaba libre desde comienzos de año y ahora podría pegar la vuelta.

Gamero también sonó para ser DT de Junior, pero el entrenador no vio esa posibilidad justamente pensando en su llegada al club ‘Embajador’. El entrenador está reunido con la directiva y se espera que en las siguientes horas ya se pueda anunciar un acuerdo.

Alberto Gamero podría volver a Millonarios. (Captura de pantalla)

Con el regreso de Gamero, Millonarios apunta a dar ese salto que le viene faltando en los últimos años y volver a competir por ser campeón de Colombia. Ahora mismo están a 6 puntos del liderato, pero con un partido menos y con chances de llegar a pelear el título.

El contrato que tendría Gamero con Millonarios

Se espera que Gamero firme con Millonarios por esta temporada y también en 2027. Se espera que el colombiano tenga un importante salario y en las siguientes semanas ya empiece a dirigir al club.

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Los números de Gamero en Millonarios

Alberto Gamero ya pasó por Millonarios, donde dirigió un total de 273 partidos entre todas las competencias. Ganó 127 partidos, empató 75 y perdió un total de 71 encuentros. Fue campeón de Colombia y de la Copa Colombia.

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