El jugador de Millonarios que gana 300.000 dólares al año sin jugar volvió a aparecer

Conoce los detalles de la reaparición del futbolista de Millonarios que cobra 300.000 dólares al año a pesar de su inactividad en cancha.

Las consecuencias de las decisiones de la directiva de Millonarios que pocos entienden. Mientras el equipo busca asegurar la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026, volvió a aparecer el jugador que gana 300.000 dólares al año sin jugar.

Antes de la llegada de Ariel Michaloutsos, Millonarios decidió apostar en enero de 2024 por un jugador que venía de anotar 22 goles en 2.624 minutos. La apuesta de darle un contrato por tres años con un salario de 25.000 dólares al mes, según reveló el periodista Antionio Casale, no salió ganadora.

Millonarios, ya con Michaloutsos como director deportivo, buscaba al inicio del 2026 liberar un cupo de extranjeros para reforzar el equipo. En ese momento, el protagonista de esta historia no cambió de club porque la decisión fue operarse la rodilla derecha para tratar una molestia que arrastraba.

El jugador de Millos que gana 300.000 volvió a aparecer

Uno de estos jugadores volvió a aparecer en Millos. (Foto: X/ @VBarCaracol)

Luego de que Millonarios no lo inscribiera en niguno de los dos semestres del fútbol de Colombia en 2026, Santiago Giordana volvió a aparecer en un asado junto a Rodrigo Contreras y Ariel Michaloutsos. El mismo director deportivo de ‘Millos’ fue el encargado de confirmar que el delantero argentino sigue en Bogotá cumpliendo su contrato con el equipo ‘Embajador’.

Historia de Michaloutsos con Contreras y Giordana. (Foto: IG)

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Santiago Giordana en Millonarios?

A pesar de que no fue inscrito por Millonarios para la Liga Colombiana II-2026, Santiago Giordana cumplirá su contrato con el equipo ‘Embajador’ hasta el 31 de diciembre de 2026 ganando un salario de 300.000 dólares al año sin jugar un solo minuto en el presente año.

Encuesta¿Quién reveló el salario de Santiago Giordana en Millonarios? ¿Quién reveló el salario de Santiago Giordana en Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave