Jugador de Millonarios tendría que pasar por el quirófano: “Ese tobillo no”

Problemas de salud en el plantel 'Embajador'. Descubre qué jugador de Millonarios tendría que pasar por el quirófano tras resentirse del tobillo.

Una de las grandes críticas del Millonarios de la segunda era del entrenador Alberto Gamero es que no puede aguantar los resultados en el fútbol de Colombia. La defensa no para de ser criticada, pero lo que no saben los hinchas es que uno de los jugadores está jugando con dolor, mucho dolor, y tendría que pasar por el quirófano.

Gameró inició el segundo ciclo en Millonarios con el empate 1-1 ante Deportivo Pereira el 6 de septiembre por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2026. Desde aquel encuentro y hasta el partido contra Once Caldas del martes 13 de octubre, el protagonista de esta historia fue titular en cinco de los ocho partidos sumando más de 450 minutos.

Es hombre de confianza de Alberto Gamero, pero… Millonarios ha recibido nueve goles en contra desde que volvió el técnico samario y siempre sus defensores centrales son criticados por falta de atención o desconcentraciones. Uno de ellos está jugando con una molestia física que lo haría pensar en la posibilidad de operarse. ¿De quién se trata?

“Ese tobillo no”: Jugador de Millos tendría que pasar por el quirófano

Uno de estos jugadores de Millos tendría que ser operado. (Foto: X)

“Está convocado (vs. Once Caldas), pero está jugando con molestias. Ese tobillo no… Parece que no sé, de pronto va a tener que mirar opciones clínicas. Sí, están analizando eso. Está jugando con dolor en el tobillo”, reveló el periodista Guillermo Arango sobre Andrés Llinás, quien sufrió una fractura del cuello del pie en la pierna izquierda y fue operado en agosto de 2025.

¿Hasta cuándo tiene contrato Andrés Llinás en Millonarios?

Algunos dice que ya demostró su mejor nivel en Millonarios y no puede dar más, otros piensan que volverá a su prime que lo llevó a ser convocado a la Selección Colombia. Mientras ese misterio se resuelve, la única certeza que hay es que Andrés Llinás tiene contrato con Millonarios hasta el 30 de junio de 2029.

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