El nuevo canal que Dimayor aprobó para la TV del FPC no tiene productora y está en un paraíso fiscal

¡Escándalo en el FPC! El nuevo canal que Dimayor aprobó para la TV no tiene productora y está radicado en un paraíso fiscal. ¡Entérate del revuelo!

Escándalo en el fútbol de Colombia y ni siquiera han firmado. El periodista Alejandro Pino, director de ‘Publimetro’, reveló detalles del nuevo canal que Dimayor aprobó para la TV del FPC y resulta y acontece que no tiene productora y está en un paraíso fiscal.

La asamblea de la Dimayor del 21 de septiembre terminó y la mayoria de los presidentes de los 36 equipos aprobó la propuesta de un nuevo canal para transmitir el fútbol profesional colombiano. Ahora, mientras WIN Sports decide si iguala la oferta de 90 millones de dólares para mantener y quedarse con los derechos de televisón del FPC, llegarón revelaciones preocupantes.

“Mauricio Correa es el fundador de un empresa llamada Go Sports con otros socios Roy Brunstein y otra gente. Go Sports es una empresa cuyos papeles estan en Panamá y en paraisos fiscales (…) Hoy (21 de septiembre) la única oferta que le llegó a la Dimayor para competir con WIN Sports es de Go Sports. Sé que suena raro, Mauricio Correa, el tipo que se inventó WIN, está proponiendo un nuevo canal porque ya no está en WIN“, empezó revelando Alejandro Pino y las sorpresas ahí no iban a parar.

Los detalles del nuevo canal que aprobó Dimayor para el fútbol colombiano

Cámara de TV del fútbol colombiano. (Foto: Vizzor)

Luego de revelar que los 90 millones de dólares por los derechos de televisión del fútbol colombiano no es un dinero fijo a partir del primero de enero de 2027, se proyectan esas ganancias después del el cuarto o quinto año de contrato que iría a siete años, Pino agreo que “la propuesta de hoy es de una empresa que se llama Go Sports, una empresa de papel, una empresa que no tiene productora en estos momentos, una empresa cuyo origen es un paraíso fiscal y una empresa que tiene el reslpado de unos bancos centroamericanos”.

Esto le ofreció Maurio Correa a los equipos del fútbol colombiano para que no firmen con WIN Sports

Como si hubiera sido poco todo lo que reveló Alejandro Pino, el director del medio ‘Publimetro’ reveló que Mauricio Correa por medio de la oferta que aprobó la Dimayor de Go Sports, le ofreció un bono por firmar con ellos y no con WIN Sports de un millón de dólares para cada uno de los 36 equipos del fútbol colombiano.

Publicidad

Encuesta¿De cuánto dinero es la oferta de Go Sports para que le den los derechos de TV del FPC? ¿De cuánto dinero es la oferta de Go Sports para que le den los derechos de TV del FPC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen