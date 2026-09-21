Pese a no ser convocado para la Fecha FIFA, Luis Díaz defendió la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

El extremo del Bayern Múnich no irá a esta Fecha FIFA. Defiende la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Luis Díaz no formará parte de la Selección Colombia durante los amistosos de las próximas fechas. El equipo de Néstor Lorenzo se prepara para sus primeros compromisos después de una Copa del Mundo donde el Guajiro quedó en deuda en todos los sentidos. A pesar del duro golpe recibido en Norteamérica, defiende la continuidad del entrenador argentino.

“Me parece muy bien la continuidad de Lorenzo, el profe ha hecho un proceso muy bueno y lindo. Hizo méritos para que le den una nueva oportunidad… No tuvimos el Mundial que queríamos, pero podemos mejorar y en los próximos años ir más adelante. Con el proceso del profe, de los muchachos, tener conciencia de que tenemos un gran cuerpo técnico y es nuestra obligación hacer mejores papeles”, palabras de Luis Díaz a lo largo de las últimas horas en charla con Fox Sports.

Néstor Lorenzo es una figura clave para entender la carrera del colombiano en la selección. No solamente por ser parte del cuerpo técnico que con José Néstor Pékerman empezó a marcar el recambio generacional que llevaría a Colombia a tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo. Lorenzo también le entregó las riendas de un equipo que después del retiro de James Rodríguez buscará nuevos líderes de cara al siguiente ciclo mundialista.

Por lo pronto, Luis Díaz descansará en Múnich mientras sus compatriotas se baten en amistosos frente a México, Paraguay o Perú. Será la primera lista después de la Copa del Mundo e igualmente el momento de generar un recambio generacional. Hasta 13 jugadores de los 26 convocados a la última edición del certamen no harán parte de dichos amistosos en Estados Unidos.

Luis Díaz festeja que Lorenzo siga al frente de la Selección: GETTY

Luis Díaz defiende la continuidad de Lorenzo y agradece el hecho de no ir convocado para descansar de la mejor forma posible. No ha tenido un inicio de temporada amable en ningún sentido, firmando sus peores números en un comienzo de campaña desde su llegada a Europa. El propio club alemán confirmó que tendrá algunos días de vacaciones para intentar recuperar ese estado mental y físico que durante la temporada pasada le convirtió en uno de los jugadores de mayor nivel en todo el continente europeo.

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Títulos, el siguiente objetivo para Luis Díaz

“La gente tiene un amor por el fútbol en Colombia que es espectacular, que enamora y te motiva cada vez más a querer regalarles algo, merecen tener algún título para quedar en la historia. Agradecerles siempre por el apoyo y ojalá sigan creyendo que para nosotros es importante”, comentaba igualmente Luis Díaz alrededor del próximo gran objetivo que tendrá esta generación de cafeteros.

Aseguró que la selección se encuentra en deuda con una marea amarilla que durante la Copa del Mundo llenó estadios de hasta 3 países distintos. Más pronto que tarde habrá la responsabilidad de aumentar las vitrinas de la Federación: “Con el hincha colombiano siempre ha sido increíble. Ellos nos han apoyado constantemente en cada competición. Han sido unos hinchas increíbles, se han manifestado en cualquier lugar del mundo donde hemos estado”.

Datos claves

Luis Díaz respaldó públicamente la continuidad de Néstor Lorenzo en Colombia .

respaldó públicamente la continuidad de en . Luis Díaz descansará con el Bayern Múnich durante el parón de selecciones.

descansará con el durante el parón de selecciones. Néstor Lorenzo encarará una renovación de plantilla en la Selección Colombia.