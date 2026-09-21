Tiembla WIN Sports: Dimayor aprobó un nuevo canal para que transmita el fútbol colombiano

Remezón histórico en la TV. Descubre cuál es la millonaria propuesta que aprobó Dimayor y que pone en peligro la exclusividad de Win Sports.

Pasadas las tres de la tarde del lunes 21 de septiembre, la Dimayor finalizó la asamblea en la que dieron a conocer la propuestas para el nuevo contrato de televisión del fútbol de Colombia. La decisión de la mayoria fue aprobar un nuevo canal y WIN Sports empezó a temblar. ¡A los detalles!

“Hay una propuesta aprobada por la mayoría de los presidentes de la División Mayor del fútbol colombiano que han firmado un documento de confidencialidad respecto al nombre de la empresa para no entorpercer el negocio“, empezó contando el periodisa Julián Capera, en el programa ‘Blog Deportivo’, y ya se supo el valor de la oferta aprobada.

El nuevo canal que Dimayor aprobó para transmitir el FPC ofreció esto

Cámara de Win en el fútbol colombiano. (Foto: Vizzor Image)

“La cifra no llega a lo que Dimyaor pretendía, que eran 100 millones de dólares por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano, pero que sí tienen un incremento importante respecto al valor anual que está recibido Dimayor, un incremento cercano al 50 por ciento“, contó Capera.

WIN Sports puede seguir con los derechos de televisión del FPC de esta forma

A pesar que la mayoria de los presidentes de los equipos que componen la Dimayor aprobaron un nuevo canal para el contrato de transmisión que empieza en 2027, el paso a seguir es informarle a WIN Sports todos los detalles de esta oferta, ya que WIN tiene dos meses exactos para decidir si iguala o supera por un dolar esta propuesta.

En resumen

21 de septiembre: Dimayor aprobó propuesta para transmitir el fútbol colombiano desde 2027.

aprobó propuesta para transmitir el fútbol colombiano desde 2027. 50% de incremento anual ofrece la propuesta aprobada por la Dimayor .

anual ofrece la propuesta aprobada por la . WIN Sports tendrá dos meses para igualar o superar la nueva oferta.