FIFA castiga a la Selección Colombia Femenina Sub-20 tras vencer a Nigeria en cuartos del Mundial

De la fiesta total al balde de agua fría de la FIFA. Descubre el castigo que recibió la Selección Colombia Femenina Sub-20 tras meterse a semifinales.

No todo fue alegría, pero no es tan grave como parece. La Selección Colombia Sub-20 venció a Nigeria en los cuartos de final del Mundial de la caegoría, pero fue castigada por FIFA a pesar de la gran y emocionante victoria.

¡A los hechos! Colombia sabía que tenía que luchar contra el poderío físico de Nigería para poder tener al menos una posibilidad de anotar. Las faltas dijeron presente en este duelo del Mundial Femenino Sub-20 y el Comité Disciplinario de la FIFA iba a tomar atenta nota.

En la victoria 1-0 de la Selección Colombia Femenina Sub-20, la capitana Juana Ortegón y Sintia Cabezas fueron amonestadas por la árbitra María Ferrieri, y esto le dio el argumento perfecto a la FIFA para que aplicara el Código Disciplinario 2026. ¿Cuál fue el castigo?

El castigo de FIFA a Colombia Femenina Sub-20 tras vencer a Nigeria

Juana Ortegón fue amonestada contra Nigeria. (Foto: Getty)

Según el númeral III del Código Disciplinario de la FIFA, el castigo para las jugadoras que reciben tarjeta amarilla en la Copa Mundial Femenina Sub-20 es de 500 dólares. Esto quiere decir que la Selección Colombia fue castigada con una multa de 1.000 dólares tras la victoria contra Nigeria.

Nigeria no se salvó y también fue sancionada por la FIFA después de perder con Colombia

Así como la Selección Femenina Sub-20 recibió sanción de la FIFA por la conducta incorrecta de dos de sus jugadores, Nigería también fue castigada por la expulsión de Kafayat Oluwatosin Mafisere. En este caso, al ser tarjeta roja directa, la multa fue de 1.500 dólares.

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