Marcelo Gallardo es el nuevo DT de la Selección de Ecuador, pero previo a su llegada la Federación Ecuatoriana de Fútbol también estuvo en conversaciones con otros entrenadores. El ‘Muñeco’ asume un nuevo reto en el equipo nacional y renovó la ilusión para los próximos 4 años.

Los DT’s que buscó la Selección de Ecuador

Antes de Marcelo Gallardo en planes de la Selección de Ecuador estuvieron varios nombres que fueron grandes candidatos y que también generaban reacciones en los aficionados. Estos fueron algunos de los nombres que estuvieron muy cerca de la Selección de Ecuador:

Robert Martínez

Miguel Ángel Ramírez

Luiz Zubeldía

Roberto Martínez

Por un momento, ‘La Tri’ estuvo muy cerca de contar con un DT europeo, puesto que, hasta último momento el nombre de Roberto Martínez estuvo muy cerca de vincularse a la FEF. Incluso había accedido a vivir en Ecuador con toda su familia.

Roberto Martínez sonó fuerte para Ecuador. (Foto: GettyImages)

La llegada de Marcelo Gallardo supone una “apuesta” muy importante para una Selección de Ecuador que promete pelear todo a partir de este mismo momento. Hay una gran camada de jugadores y con un DT como el ‘Muñeco’ se pide una importante participación en la Copa América.

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El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo tiene en la Selección de Ecuador un salario cercano a los 3.5 millones por año. El DT es uno de los mejores pagados de toda Sudamérica a nivel de selecciones y se espera que su mano en el equipo nacional ya se note en los próximos partidos.

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En síntesis: