Inició la nueva era de la Selección Colombia y los hinchas eligieron al nuevo capitán: “El verdadero líder”

La tribuna ya dio su veredicto. Descubre quién es el jugador elegido por los hinchas para ser el nuevo capitán de la Selección Colombia.

Con el anuncio que hizo James Rodríguez sobre el retiro de la Selección Colombia y el inicio de la concentración en Delaware, Estados Unidos, empezó la nueva era de la ‘Tricolor’. Los hinchas, sin pensarlo dos veces, no dudaron en elegir quién será el nuevo capitán.

Es uno de los jugadores más polémicos de la era de Néstor Lorenzo. Pocos, muy pocos jugadores de Colombia tuvieron un rendimiento destacado en el Mundial 2026. Uno de ellos no solo se ganó el elogio constante de los hinchas, fue el primero que levantó la voz para ayudar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto.

Jugara bien, mal o regular, la constante era que se levantaba el cartel electrónico y se iluminaba el número 11. “Ojalá que esto sea para hacer un cambio en la Selección porque ya está bueno de quedarnos en la puerta y no llegar hasta el último día. Soy un fiel creyente de que Dios nos tiene grandes cosas, pero nos falta lo humanamente posible para llegar hasta allá”, afirmó el protagonista de esta historia después de quedar eliminado del Mundial 2026.

Los hinchas eligieron al nuevo capitán de la Selección Colombia: “El verdadero líder”

Muñoz, Díaz, Lucumí y Arías. (Foto: Getty)

La cuenta de Instagram de la Selección Colombia publicó la llegada de varios de los jugadores convocados para los partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú, y los hinchas no dudaron en elegir quién debería ser el nuevo capitán: “Que maneje eso Arias”, “la selección debe girar en torno a Arias”, “la 10 pa Jhonsito”, “¡¡¡¡Arias, capitán!!!!”, “el verdadero líder de Colombia es Jhon Arias“.

Los números de Jhon Arias en la Selección Colombia

A pesar de que venía siendo casi siempre el primer cambio de Néstor Lorenzo, Jhon Arias suma hasta el partido amistoso contra México del próximo sábado 26 de septiembre a las 8:00 P.M. siete goles, cinco asistencias y 2.974 minnutos en 43 partidos.

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