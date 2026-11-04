‘El Pibe’ Valderrama le pega al nuevo ’10’ de la selección y elige un sorpresivo reemplazo para James

Terremoto en la Tricolor. Descubre la dura crítica del 'Pibe' Valderrama al nuevo '10' y el sorpresivo nombre que pidió para reemplazar a James.

La nueva era de la Selección Colombia llegó al análisis especializado de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien, como es constumbre, no se guardó nada, le pegó al nuevo ’10’ de la ‘Tricolor’ y sorprendió a todos al elegir de primero a un reemplazo para James Rodríguez que pocos tenían.

“Arquero no tenemos problema. Defensa no tenemos problema. Porque la defensa ahí está, todavía pueden. De ahí pa’ lante… ah… hay que armar. No, no, no, si tiene que llamar, tiene que armar“, le empezó diciendo ‘El Pibe’ Valderrama al periodista Fabio Poveda de la emisora ‘Blu Radio’.

Llegó el tema de James Rodríguez y Carlos Valderrama dejó claro que no ve la posibilidad de que el excapitán vuelva a la Selección Colombia tras anunciar su retiro de la ‘Tricolor’. “Ya él dijo que se fue. ¿Qué hay que hacer con James? Felicitarlo. Con James hay que hacer es felicitarlo por lo que hizo. No hay más nada que hacer. A James Rodríguez hay que reconocerle y felicitarlo, y darle las gracias“, afirmó ‘El Pibe’ antes de sorprender con un primer reemplazo.

El primer nombre que propuso ‘El Pibe’ Valderrama para reemplazar a James en la Selección Colombia

El Pibe Valderrama y James Rodríguez. (Foto: Getty)

Fabio Poveda le preguntó a ‘El Pibe’ Valderrama por los reemplazos para James en la Selección Colombia y repondió diciendo que “es que es difícil decir reemplazo, pero hay jugadores que pueden. Carrascal. El que está en Flamengo. Asprilla, eh, claro, el que está allá en España, el que jugó en Envigado… Yaser Asprilla. ¿O no? Que ellos están en la selección, ya están en ese combo. (Juan Manuel) Rengifo, de los nuevos. Te estoy hablando de dos pelados que son ya veteranos, son grandes ya, que están en la selección, que juegan en Europa, que estuvieron por allá y el pelao Rengifo nuevo que está acá. Hay tres, digo yo aquí pues, yo, tú sabes que, no joda, uno puede opinar. Por gusto”.

‘El Pibe’ Valderrama le pega al nuevo ’10’ de la Selección Colombia

El entrenador Néstor Lorenzo decidió darle la camiseta número 10 a Jhon Arias en la primera convocatoria tras el retiro de James Rodríguez de la ‘Tricolor’, pero Carlos Valderrama no está tan convencido. “Lo veo en Brasil, parece brasileño. Y en la selección… ¡Un día sí, un día no! ¡Eh, sí miér…da, hermano, no! ¡No! ¡No! Estás allá y eres figura allá. Porque eres figura, llegas a la selección… ‘aquí estoy yo’. ¿Me estás entendiendo?”, sentenció ‘El Pibe’.

Publicidad

Encuesta¿Quién fue el primer jugador que propuso Valderrama para reemplazar a James en la Selección Colombia? ¿Quién fue el primer jugador que propuso Valderrama para reemplazar a James en la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen