Un referente de la Selección Colombia salió a defender públicamente a Luis Suárez, tras las fuertes críticas.

Luis Suárez es el jugador más criticado ahora mismo en la Selección Colombia por su nivel y sus declaraciones polémicas. El delantero viene de fallar un penal ante Chile, sin embargo, pese a todas esas críticas, un jugador de ‘La Sele’ salió a defenderlo.

El futbolista que ahora mismo defendió a Luis Suárez ante todas las críticas es Daniel Muñoz. El lateral colombiano tampoco es que la pase bien con las críticas, pero ahora mismo no dudó en apoyar a su compañero por este difícil momento que está viviendo.

“Cuando tienes un killer de su nivel adelante, te preguntas por qué el balón no entra. Hay que tener tranquilidad, los goles ya van a llegar. Todo el mundo sabe lo que es Suárez; hoy está entre los cinco mejores delanteros de Europa“, comentó Muñoz en Gol Caracol sobre el delantero.

Las críticas no paran contra Suárez por su escasa contundente con los colores de la Selección Colombia. El delantero no ha marcado ya en partidos importantes, pero es que ahora hasta los amistosos se le empiezan a resistir al 9 del equipo de Lorenzo.

Luis Suárez es criticado en Colombia. (Foto: GettyImages)

Ahora se espera que Suárez recupere el nivel en Europa y pueda volver en marzo a ser ese delantero que tanto impactó a la hinchada con goles y buen nivel en sus primeros momentos. Sus compañeros ya muestran que lo apoyan y lo seguirán ayudando más adelante.

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Los números de Luis Suárez en Colombia

Con la camiseta de la Selección Colombia, Luis Suárez jugó ya un total de 22 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles y dio 1 asistencia. Suma en cancha poco más de 1.000 minutos con Colombia, pero su último gol oficial fue ante México en septiembre.

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