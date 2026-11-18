Conoce la razón por la que el partido entre la Selección Colombia y Brasil en la próxima fecha FIFA está a punto de cancelarse.

Todo estaba listo para que la Selección Colombia empezara a subir el nivel de los partidos amistosos en vísperas de llegar de la mejor manera al inicio de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2030 y uno de los rivales para la próxima fecha FIFA sería Brasil. Sin embargo, apareció un inevitable motivo que haría caer este partido.

Brasil viene de ser duramente criticado porque viene de enfrentar a rivales como Australia, lo enfrentó dos veces, India, Japón y Singapur. Por ese motivo, para la primera fecha FIFA del 2027, se jugará del 22 al 30 de marzo, el pensar sería un rival de mayor categoría. ¿Descartan a Colombia?

Por el lado de la Selección Colombia los rivales han sido de igual o menor calibre. La ‘Tricolor’ viene de enfrentar a México, Paraguay, Perú y Chile en dos ocasiones. En los primeros dos partidos amistosos del 2027 la premisa es subir el nivel de los contricantes y Brasil habría sido el elegido, pero…

El partido entre Colombia y Brasil se podría caer: El inevitable motivo

Luis Díaz y Raphinha. (Foto: Getty)

La periodista Marina Granziera, de Gol Caracol, contó en la emisora ‘Blu Radio’ que averiguó por el lado brasileño y le confirmaron que hay una propuesta para enfrentar a Colombia en Estados Unidos. Sin embargo, la comunicadora también contó que la “Selección de Brasil busca un rival europeo. Por lo menos uno de los dos rivales de la próxima jornada FIFA del mes de marzo sea rival europeo. ¿Cómo sería europeo? Que quede eliminado de la Liga de Naciones y ahí podría ser (…) No les disgusta que sea la Selección Colombia. Incluso, Argentina también está ahí en el papel”.

¿Quién tiene un mejor ranking FIFA, la Selección Colombia o Brasil?

El 2026 terminó con la buena noticia para la Selección Colombia que ingresó al Top-10 del Ranking FIFA al ocupar la décima posición con 1735.90 puntos. Brasil le saca dos puestos de ventaja a la ‘Tricolor’ al ocupar el séptimo puesto con 1800.91 puntos.

Publicidad

Encuesta¿Quién le quitaría a Colombia la posibilidad de jugar contra Brasil en marzo de 2027? ¿Quién le quitaría a Colombia la posibilidad de jugar contra Brasil en marzo de 2027? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen