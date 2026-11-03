Rechazó ser convocado a la Selección Colombia, pero ahora este jugador volvería para jugar vs Chile

Fue uno de los ausentes en el mes de octubre, pero ahora podría volver a ser convocado a la Selección Colombia.

La Selección Colombia ya alista todos los detalles para lo que será la convocatoria del equipo que enfrente a Chile en los amistosos del mes de noviembre. Y ahora se reveló que un jugador que antes “rechazó” jugar para el equipo nacional, ahora sí volverá a ser convocado.

Se trata de Jefferson Lerma, que en octubre prefirió no ser llamado para recuperarse físicamente y volver a jugar con el Crystal Palace. Por lo cual, Lerma estaría en la próxima lista de Néstor Lorenzo para sumar minutos en los amistosos contra Chile.

De acuerdo a la revelación de Mariano Olsen, Jefferson Lerma volverá a estar en la lista de Néstor Lorenzo y será tomado en cuenta para jugar los amistosos contra Chile. Lo más probable es que, incluso, tenga minutos en alguno de los dos encuentros.

Lerma es uno de los volantes que más equilibrio le da al juego de la Selección Colombia y sin Richard Ríos, lesionado, y con Gustavo Puerta aún adaptándose al fútbol de Grecia, el nombre de Lerma suena fuerte en la mitad de la cancha. El volante también ya está mejor desde lo físico.

Jefferson Lerma viene jugando con el Crystal Palace. (Foto: GettuImages)

La lista de la Selección Colombia se conocería en los próximos días. Se espera que el equipo nacional tenga en su equipo a varias nuevas caras, puesto que, Lorenzo sigue llevando adelante un proceso de recambio muy importante y le da oportunidades a diferentes jugadores.

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El calendario de amistosos que jugará la Selección Colombia

Así quedaron los partidos amistosos que jugará Colombia en este mes de noviembre:

Colombia vs Chile (13 de noviembre)

Colombia vs Chile (17 de noviembre)

En síntesis: