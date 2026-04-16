El premio que ganó la Selección Colombia por meterse a la final del Sudamericano sub 17

La revancha llegó solo un año después y la Selección Colombia sub 17 goleó 3-0 a Brasil en las semifinales del Sudamericano de la categoría para meterse en la gran final del torneo. La pregunta es ¿cuánto ganará los juveniles por haberse asegurado al menos el vicecampeonato?

Sorpresivamente, la Selección Colombia no recibirá ningún premio económico de parte de FIFA y CONMEBOL por disputar la final. Los torneos juveniles no suelen repartir premios económicos.

El enfoque de estos torneos es más formativo que económico por lo que no desembolsan grandes cantidades de dinero. De igual forma, no habrá recompensa monetaria reglamentaria por clasificar al Mundial.

Resta ver si la Federación Colombiana de Fútbol tiene la iniciativa de premiar a los jóvenes jugadores por haberse asegurado ya al menos la medalla de plata. Es la segunda final sudamericana consecutiva.

La Selección Colombia disputará la gran final del Sudamericano contra el ganador de la llave entre Ecuador y Argentina el domingo. El año anterior perdieron la final contra Brasil por un 5-4 en penales.

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¿Cómo quedó la semifinal entre Colombia y Brasil por las semifinales del Sudamericano sub 17?

La Selección Colombia goleó 3-0 a Brasil con doblete de José Escorcia y un golazo de Michael Acosta. El torneo se jugó en Asunción y el Mundial 2026 se jugará en Qatar.

En resumen