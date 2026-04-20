La Selección Colombia y la Selección Argentina definieron al campeón del Sudamericano Sub-17, donde Colombia consiguió el campeonato tras una contundente goleada. Esto causó que el jugador argentino, Felipe Echenique, dejara unas declaraciones lamentables sobre el final y hasta una amenaza para toda Colombia.

Ante estas declaraciones de “los vamos a romper”, desde la interna de la Selección Colombia respondieron con una contundente foto. En esta gráfica, se ve a los jugadores colombianos señalando el trofeo de campeones y también haciendo el popular gesto de “llorar” y pusieron una bandera de Argentina.

Colombia fue muy superior a Argentina en esta final, que estuvo muy lejos de mostrar ese nivel esperado de anteriores partidos. La ‘Albiceleste’ se queda a puertas del título, pero con una generación que puede hacer una gran participación en el Mundial.

Por otro lado, la Selección Colombia fue absolutamente dominante en casi todos los partidos que jugó en este Sudamericano, a excepción del partido contra Ecuador donde empató 0 a 0. Con esto, la Selección Colombia se tomó revancha de 2025, donde perdió el campeonato ante Brasil.

La respuesta de los jugadores de Colombia a Argentina. (Foto: Captura de pantalla)

Ahora Colombia y Argentina se preparan de cara al Mundial Sub-17 en noviembre en Qatar. Ambas selecciones son las grandes favoritas de CONMEBOL a llegar lejos en el torneo, después de ser las finalistas del Sudamericano Sub-17 superando a casi todos los rivales.

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¿Colombia podría no jugar el Mundial Sub-17?

La Selección Colombia podría no jugar en el Mundial Sub-17. Debido a que en Qatar no se podría garantizar un evento deportivo, tras lo sucedido, por ejemplo, con la Finalissima. La FIFA aún no se ha comunicado sobre esta situación, pero el conflicto en Oriente Medio tiene pendientes a todos.

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En síntesis: