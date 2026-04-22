¡Pero somos campeones! Colombia ganó el Sudamericano pero podría no jugar el Mundial sub 17

La Selección Colombia sub 17 sigue festejando el campeonato Sudamericano de la categoría, sin embargo existe la posibilidad de que los campeones vigentes no jueguen el Mundial de la categoría este año.

El conflicto en Medio Oriente tiene a la FIFA en análisis sobre si podrá o no desarrollar con normalidad la disputa del Mundial en Qatar. Si la situación no desescala, los eventos de gran magnitud podrían quedar suspendidos.

La información se hizo eco en los medios de varios países y tiene en suspenso a Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Estos fueron los siete representantes clasificados por CONMEBOL.

La sede, Qatar, fue desginada el año pasado no solo para la edición 2025 y 2026, si no para todas las ediciones hasta el año 2029. El torneo tendrá por primera vez 48 selecciones en un torneo juvenil.

La Finalissima también se iba a jugar en Qatar pero por distintos motivos quedó suspendida sin opciones a reprogramación, sin embargo con varios meses hasta noviembre, podrían buscar una nueva sede.

Selección Colombia, campeona en Paraguay.

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En resumen