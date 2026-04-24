Julio Coria pide perdón a Colombia tras su exabrupto en el Sudamericano Sub 17

“No nos faltó nada. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort… como lo hacemos siempre”. Esas fueron las palabras con las que Julio Coria quedó en el ojo del huracán después de perder ante Colombia en el Sudamericano Sub 17. Ahora el futbolista de la Selección Argentina pide perdón tras todo el revuelo generado por sus exabruptos.

Coria no encontró ni mucho menos cobijo tras una serie de declaraciones que en el propio seno de AFA consideraron erróneas. Por medio de los canales oficiales del máximo ente del fútbol de la albiceleste, el futbolista de Boca Juniors apareció horas atrás con un mensaje de perdón para todo el pueblo colombiano.

“Soy Julio Coria, jugador de la Selección Argentina. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí”, palabras de Julio Coria para intentar dejar atrás toda la polémica generada en la final del Sudamericano Sub 17.

La joven promesa de Boca Juniors cambió su discurso. Habló de una Colombia que fue superior y merecedora del triunfo jornadas atrás: “No fue mi intención poder decir esas palabras, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien. Fue un buen equipo. Pido disculpas de corazón y solamente eso”.

#ConmebolSub17 El jugador Julio Coria expresa sus disculpas públicas tras lo ocurrido en la final del certamen. pic.twitter.com/nRWG94AXBP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 24, 2026

Todo ocurrió tras un 4-0 a favor de Colombia en la final. Una de las mayores victorias del conjunto cafetero ante Argentina en la historia de las categorías juveniles. Coria, tras el pitido final, realizó esas declaraciones que generaron un revuelo a nivel sudamericano y que ya tienen su pedido de disculpas oficial. Veremos cómo evoluciona la trama en caso de que ambas selecciones se vean en un Mundial Sub 17 que todavía está por ver si se disputa gracias al conflicto en Oriente Medio.

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Placente también cuestionó a Coria

“A los 17 años, los jugadores empiezan a vivir muchas cosas y empiezan a convivir con la presión, y para nosotros es un desafío enorme poder acompañarlos. Por otra parte, Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas”, dijo el DT de Argentina en aquella definición con Colombia por DSports Radio Argentina.

Lejos de apoyar el discurso de uno de sus dirigidos, aseguró que las declaraciones de Coria no tienen cabida en el fútbol juvenil. Pide a su futbolista aprender de los errores y avisó de un pedido de disculpas que llegaría horas más tarde: “Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso”.

Datos claves

Julio Coria , jugador de la Selección Argentina, pidió disculpas formales tras insultar al equipo de Colombia .

, jugador de la Selección Argentina, pidió disculpas formales tras insultar al equipo de . La Selección Colombia venció a Argentina con un marcador de 4-0 en la final del Sudamericano.

venció a Argentina con un marcador de en la final del Sudamericano. El entrenador Diego Placente cuestionó el comportamiento de su dirigido tras la derrota del plantel albiceleste.