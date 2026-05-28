El primer refuerzo de Millonarios llegaría del Deportivo Cali y los hinchas reaccionan: “Miserables”

Descubre quién es el sorpresivo jugador del Deportivo Cali que sería el primer refuerzo de Millonarios y por qué los hinchas estallaron de furia.

La crisis de Millonarios escaló a nivel internacional. No solo se quedó sin jugar los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026, también fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y eso no es lo peor de todo… El primer refuerzo llegaría del Deportivo Cali y los hinchas reaccionaron: “Miserables”.

¡A los hechos! Una y otra vez a Millonarios le hicieron el mismo gol. Solo era que le levantaran el balón, fuera de jugada en movimiento o de táctica fija, y siempre le marcaban. El problema no solo pasaba por el mal posicionamiento de los defensores que estaban en el área, los laterales dejaron levantar la pelota una y otra vez.

Mientras la posición de lateral izquierdo, en ofensiva, estuvo bien cubierta por Sebastián Valencia, en el costado derecho pasaron nombres como Carlos Sarabia, Samuel Martín y Sebastián del Castillo. Ninguno logró consolidarse. En esa lugar del campo de juego llegaría el primer refuerzo, pero pocos lo pueden creer en el fútbol de Colombia.

Refuerzo para Millonarios podría llegar desde el Depotivo Cali

Uno de estos jugadores podría llegar a Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

El periodista Alexis Rodríguez del canal Win Sports no solo reveló en X el 28 de mayo que desde el círculo de Jorge Soto, del América de Cali, le contaron que el arquero fue ofrecido a Millonarios, también informó que Deportes Tolima y ‘Millos’ preguntaron por el lateral derecho Fabián Viáfara. Los hinchas explotaron en 3, 2, 1….

La reacción de los hinchas a la posible llegada de Fabián Viáfara a Millonarios: “Miserables”

“Solo muertos, esto no va a cambiar hasta que no se vayan los de Amber”, “¿Viáfara? Por favor, preferible volver a traer a Elvis Perlaza”, “lo de Millonarios es una vergüenza“, “Millos no sean miserables, tacaños directivas ineptas“, “si este es el tipo de jugadores con el que quieren darle jerarquía a este equipo, apague y vamos, su nivel está a la misma altura de los directivos” y “dizque Fabián Viáfara y Soto jajaja no, pues si quieren traigan a Felipe Pardo, Javier Reina y Leonardo Pico”, fueron algunas de las reacciones en X de los hinchas ante la posible llegada del lateral derecho que viene de jugar en el Deportivo Cali.

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