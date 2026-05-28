Golpe duro a Bustos: El primer jugador que rechazó volver a Millonarios tras la eliminación en Sudamericana

¿Nadie quiere subirse al barco en crisis? Conoce al primer jugador que le dijo "NO" a Fabián Bustos y a Millonarios tras fracasar en Sudamericana.

¿Millonarios tocó fondo? Por segundo semestre consecutivo no clasificó a los cuadrangulares o Playoffs de la Liga Colombiana y tampoco accedió a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los hinchas piden a gritos refuerzos, pero ya llegó la primera mala noticia: ¡Un jugador rechazó volver!

Primero se intentó con David Mackalister Silva y tuvo más partidos malos que buenos. Luego, el entrenador Fabián Bustos empezó a darle más minutos a Carlos Darwin Quintero, pero se lesionó, y se perdió la definición de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Es más que evidente… Millonarios necesita un volante creativo, de esos que pocos se consiguen en el mercado. Sin embargo, hay un jugador que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, y debía volver al equipo ‘Embajador’ tras su primera experiencia en Europa. Su decisión es contundente.

Este jugador rechazó volver a Millonarios tras la eliminación en Copa Sudamericana

Uno de estos jugadores rechazó volver a Millonarios. (Foto: Getty Images)

El periodista Alexis Rodríguez del canal Win Sports informó sobre Daniel Ruiz que está de vacaciones en Bogotá, y ante las versiones que debía regresar a Millonarios, el círculo cercano del ’10’ le dijo que, si llega a salir del CSKA de Moscú, es para jugar en Portugal, Turquía, España, Brasil u otro equipo en Rusia. “A Millonarios no vuelve en un futuro cercano”, publicó en X Rodríguez.

Los números que registró Daniel Ruiz en Rusia

No le fue nada bien. Daniel Ruiz no registró ni goles ni asistencias en su paso por el CSKA de Rusia. Jugó 437 minutos en siete partidos, y aun así, se niega a volver a Millonarios a pesar de tener contrato vigente.

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