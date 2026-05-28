Juanfer Quintero se acerca a Millonarios: “Si viene a Bogotá es azul”

Descubre los detalles del posible fichaje bomba del año: por qué aseguran que Juanfer Quintero se acerca a Millonarios si llega a Bogotá.

Si Millonarios quiere volver a tener el estadio lleno como viene siendo la tendencia, debe dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes. El nombre apuntado sería Juan Fernando Quintero y, aparentemente, le habría dado un guiño con la información que viene desde Argentina y aterrizó en Colombia.

Uno de los grandes problemas de Millonarios en el primer semestre del 2026 fue no tener una idea de juego. Los nombres encargados de iniciar una dinámica que abra los caminos a gol, David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero, no rindieron ni en la Liga Colombiana ni en la Copa Sudamericana.

Luego de perder ante O’Higgins de Chile en condición de local y quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el entrenador Fabián Bustos señaló que “con mínimo 5 jugadores vamos a competir donde todos ustedes quieren que estemos”. ¿Uno de estos refuerzos será Juanfer Quintero?

El guiño que Juanfer Quintero le habría hecho a Millonarios

Quintero vería con buenos ojos volver al FPC. (Foto: Getty Images)

El periodista Diego Rueda de ‘AS Colombia’ habló con colegas de la emisora ‘Radio Continental’ de Argentina sobre el futuro de Quintero y reveló que “también tiene la esperanza de jugar en Colombia. No dieron equipo. ¿Será que realmente que en Colombia hay un equipo que diga…? ¿O será en Bogotá? Si viene a Bogotá es azul”.

Millonarios tendría que competir con este equipo por Juan Fernando Quintero

A pesar de que Eduardo Coudet, entrenador de River Plate, confirmó que Juanfer Quintero no le dijo que se va del equipo argentino, en el programa radial ‘La FM Más Fútbol’ se instaló la narrativa que Portland Timbers de la MLS sería el próximo destino del ’10’. Un duro competidor para Millonarios y cualquier otro equipo del fútbol colombiano.

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