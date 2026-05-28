Fabián Bustos entró en planes de otro equipo ¿deja Millonarios?

Mientras hay dudas sobre la continuidad de Fabián Bustos en Millonarios, revelaron que otro grande de Sudamérica lo quiere.

Millonarios cerró un primer semestre sin cumplir los objetivos, los azules no clasificaron a play offs de la Liga BetPlay y también quedaron eliminados de Copa Sudamericana. El futuro de Fabián Bustos está en análisis y mientras tanto ya apareció otro equipo.

Según el periodista Washington Sánvhez, Fabián Bustos es una de las nuevas opciones que maneja Emelec de Ecuador para su cuerpo técnico. El DT argentino tiene un paso positivo en el vecino país ganando dos campeonatos ecuatorianos.

Fabián Bustos tiene contrato hasta diciembre pero el argentino también es cuestionado por el juego del club, mientras que otros reconocen que el plantel necesita también refuerzos.

Es el segundo nombre de la Liga BetPlay que el club ecuatoriano sondea, el primero fue Alfredo Arias. El uruguayo sin embargo renovaría con Junior de Barranquilla.

Es el segundo equipo que se ha revelado que pensó en el DT de Millonarios, el primero fue Universitario de Perú, el segundo ahora Emelec de Ecuador. Lo llamativo es que el DT fue campeón con Barcelona, eterno rival del club que lo quiere.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Fabián Bustos – campeón de Ecuador 2026.

En resumen