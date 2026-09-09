El regaño de Juan Felipe Cadavid a Eduardo Luis López por señalar a Vélez de querer sacar a Dudamel

No hay que alzar la voz para hacerse sentir… En el programa ‘La FM Más Fútbol’ se dio un fuerte candidato para ser el clip viral del año. Eduado Luis López señaló a Francisco Vélez de querer sacar a Rafael Dudamel de la dirección técnica del Deportivo Cali, ‘Pacho’ se calentó y no tardó en llegar el regaño del director del programa, Juan Felipe Cadavid.

“Pacho, vos estás echando a Dudamel hace dos semanas y no has podido. Llevas dos semanas sacando a Dudamel y nos has podido. ¡Dos semanas! Sacaste fuentes, informaciones y ahí está”, afirmó López y la respuesta de ‘Pacho’ Vélez no tardó en llegar.

“Pongámonos seriecitos acá. Aquí no he dicho eso. Aquí analizo, aquí no vengo a vociferar, analizo. Te pido el favor de que no me hables durito que yo también sé hablar durito. Aquí no he dicho que se vaya Dudamel, aquí no lo he dicho. Te voy a decir una cosa, son más los que quieren sacar a Dudamel de la directiva que nosotros. Aquí no he dicho eso. No me vengas aquí a enredar que te llevo muchos años de experiencia, así que no me vengas a enredar. Conmigo suavecito, papá. Conmigo te la vas suave que respondo. Suave papá, suave que no le estás hablando a ningún aparecido”, respondió Francisco Vélez al señalamiento de Eduardo Luis López y el jefe estaba a punto de entrar en acción.

Juan Felipe Cadavid regañó a Eduardo Luis por señalar a Pacho Vélez

Eduardo Luis, Cadavid y Vélez. (Foto: X)

El día después todo se calmó… La edición del 9 de septiembre de ‘La FM Más Fútbol’ empezó hablando del cruce que tuvieron López y ‘Pacho’ Velez, y en ese momento llegó el regaño en buen tono de Juan Felipe Cadavid a su amigo Eduardo Luis. “Pórtense más juiciositos porque si estaban… Usted le metía el dedito en la herida así“, afirmó Cadavid.

El mensaje de Eduardo Luis López a Pacho Vélez tras el picante cruce en vivo

“Pacho Vélez se me calentó y yo sé que venía caliente de lo que pasó la semana pasada. Lo entiendo. Es un ser humano, pero para mí se pasó, pero no hay ningún probelma. Lo adoro, lo quiero y para mí sí esos son los programas deportivos”, fue el mensaje que Eduardo Luis López le envío a Francisco Vélez tras el picante cruce en vivo.

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