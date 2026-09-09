Lo último que se sabe de la llegada de James Rodríguez al Avellino: 2.5 millones de euros rechazados

Conoce los detalles de los 2.5 millones de euros rechazados por James Rodríguez al Avellino para jugar en la B de Italia.

Esta historia dio un grio de 180 grados… Cuando parecía que James Rodríguez estaba cerca, muy cerca de volver a jugar a Europa, una fuente cercana al ’10’ colombiano contó el otro lado de la historia de la supuesta oferta de 2.5 millones de euros que el Avellino, de la Serie B de Italia, le habría hecho.

Todo empezó cuando Matteo Moretto, del diario ‘Marca’ de España, publicó un artículo en el que sostuvo con firmeza que James tenía negociaciones muy avanzadas con el Avellino para jugar en la segunda división de Italia. Incluso, Adrián Magnoli dijo desde Colombia que Rodríguez ya se había reunido por Zoom con el entrenador del equipo Alessandro Nesta.

El rumor de James Rodríguez al Avellino llegó hasta ‘Corriere dello Sport’. El prestigioso portal italiano señaló que el Avellino le ofreció un contrato al volante colombiano hasta el 30 de junio de 2027 a cambio de 2.5 millones de euros con bonificaciones y con la opción de ampliarlo si ascienden a la primera división. Una oferta tentadora… ¿No?

Lo último que se sabe de la oferta del Avellino a James Rodríguez

El Avellino le hizo una oferta a James. (Foto: archivo particular y Getty)

A pesar de que llegó una oferta de 2.5 millones de euros, desde el entorno de James lo dejaron todo claro. “Les había preguntado por estos días al círculo de James, que son mis fuentes en general para moverme con la información que sale, y no me habían contestado. Me habían dejado en visto desde el Mundial. Todos me habían dejado en visto. Ayer (8 de septiembre) me escribieron a mí y te lo voy a leer exactamente lo que me escribieron: ‘James no va a jugar en ningún Avellino, jajajaja. Cada vez más le sacan un cuento más. Jajajaj es mentira, desmienta eso. Eso no va a pasar“, reveló Eduardo Luis Lopéz en el programa ‘La FM Más Fútbol’.

¿Hasta cuándo podría el Avellino convencer a James para que juegue en Italia?

El mercado de fichajes cerró en Italia el primero de septiembre para jugadores con contrato, pero los jugadores que se encuentran como agentes libres, como es el estado de James Rodríguez, pueden ser inscritos fuera de este periodo siempre y cuando en la plantilla del equipo haya cupos disponibles.

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