Bombazo: el nuevo torneo que nace en Ecuador y que jugarán los equipos de la LigaPro

El nuevo torneo que jugarán los equipos ecuatorianos en la temporada 2027. Ecuador entregaría 4 estrellas por temporada.

Este martes 29 de septiembre de 2026 se reveló que habrá un nuevo torneo en el fútbol ecuatoriano para la temporada 2027. Un torneo que podrán jugar los grandes equipos del fútbol tricolor y que asegura nuevos enfrentamientos entre los grandes del campeonato.

De acuerdo a la revelación de Eduardo Erazo en Ecuador, a mitad de 2027, se jugará la Copa de la LigaPro. Este torneo será seccionado por regiones, es decir, equipos de la Sierra vs equipos de la Sierra y lo mismo para equipos de la Costa. Con dicho formato se asegura ver partidos entre los más grandes.

¿Cómo se jugaría la “Copa de la LigaPro”?

La Copa de la LigaPro, de acuerdo a Eduardo Erazo, se jugaría de la siguiente manera:

4 grupos de 4 equipos

4tos de final

semifinal

final

Todo el formato del torneo contemplaría partidos a ida y vuelta. La intención es que se juegue entre los meses de junio y julio, cuando habitualmente la LigaPro se suele parar para pasar de una etapa a otra. En este “párate” se jugaría de manera integra el torneo.

IDV es el vigente campeón de la LigaPro. (Foto: API)

Todos los torneos que se jugarían en Ecuador en 2027

De no existir ninguna novedad, con la aprobación de los clubes, en la temporada 2027 en Ecuador se jugarían 4 torneos y habrían 4 campeones:

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LigaPro

Supercopa Ecuador

Copa Ecuador

Copa de la LigaPro

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En síntesis: