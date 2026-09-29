Estos son los clubes participantes de la Copa de La Liga 2027 en Ecuador

La Copa de la Liga será un hecho en Ecuador y ya cuentan los clubes que participarán en el torneo desde el 2027.

La Copa de la LigaPro 2027 tendría como protagonistas a los 16 clubes que competirán en el torneo ecuatoriano. La propuesta contempla la participación de clubes de LigaPro Serie A y también de Serie B.

Emelec, Barcelona SC, FC Guayaquil City, Universidad Católica, Aucas, Liga de Quito, Independiente del Valle, Macará, Técnico Universitario, Mushuc Runa, Deportivo Cuenca, Orense, Libertad y Leones FC, son los clubes de LigaPro Serie A.

Atlético JBG y Vinotinto serían los representantes de la Serie B, esto se da por que son los que actualmente estarían ascendiendo. Estos reemplazarían a Delfín SC y Manta.

El torneo tendría un formato diferente al campeonato habitual de la LigaPro. Según la propuesta difundida por Eduardo Erazo, los 16 equipos serían divididos en cuatro grupos de cuatro clubes, con partidos de ida y vuelta durante la fase inicial.

La competencia mantendría el mismo formato de local y visitante hasta llegar a la gran final, que también tendría dos partidos. De esta manera, el campeón de la Copa de la LigaPro 2027 se definiría después de varias rondas eliminatorias.

La intención sería disputar todo el torneo entre junio y julio de 2027, aprovechando el habitual parón de la LigaPro entre sus etapas. Durante ese período se jugaría de manera íntegra la Copa de la LigaPro, convirtiéndose en una nueva competencia dentro del calendario del fútbol ecuatoriano.

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El formato de la Copa de la Liga 2027

Después de la etapa de grupos comenzaría la fase decisiva de la Copa de la LigaPro. Los equipos clasificados avanzarían a los cuartos de final, instancia que también se disputaría a ida y vuelta, para posteriormente definir a los finalistas en las semifinales.

En resumen