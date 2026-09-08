Nominado al clip del año: Pacho Vélez puso en su lugar a Eduardo Luis López y lo advirtió en vivo

¡Cruce picantísimo en vivo! Pacho Vélez puso en su lugar a Eduardo Luis López y lo advirtió. ¡Entérate de lo que pasó! Video.

El debate se puso bastante picante… Atlético Nacional le pasó por arriba al Deportivo Cali en el partido por los octavos de final de la Copa Colombia y la continuidad de Rafael Dudamel como DT fue discutida en el programa ‘La FM Más Fútbol’ y ahí se encendió del debate entre Francisco ‘Pacho’ Vélez y Eduardo Luis López.

Nacional goleó 3-0 al Cali y expuso que el equipo ‘Azucarero’ no pasa por un buen momento. Quedó eliminado de la Copa Colombia, ocupa la posición 12 en la Liga Colombiana II-2026 y hace tres partidos no gana hasta el encuentro con Millonarios del próximo jueves 10 de septiembre.

¿Llegó la hora de un cambio de técnico? “Pacho, vos estás echando a Dudamel hace dos semanas y no has podido. Llevas dos semanas sacando a Dudamel y nos has podido. ¡Dos semanas! Sacaste fuentes, informaciones y ahí está”, empezó diciendo el narrador Eduardo Luis López y Francisco Vélez iba a estallar en 3, 2, 1…

Pacho Vélez puso en su lugar a Eduardo Luis López: “Conmigo suavecito, papá”

Pacho Vélez y Eduardo Luis López. (Foto: X)

“Pongámonos seriecitos acá. Aquí no he dicho eso. Aquí analizo, aquí no vengo a vociferar, analizo. Te pido el favor de que no me hables durito que yo también sé hablar durito. Aquí no he dicho que se vaya Dudamel, aquí no lo he dicho. Te voy a decir una cosa, son más los que quieren sacar a Dudamel de la directiva que nosotros. Aquí no he dicho eso. No me vengas aquí a enredar que te llevo muchos años de experiencia, así que no me vengas a enredar. Conmigo suavecito, papá. Conmigo te la vas suave que respondo. Suave papá, suave que no le estás hablando a ningún aparecido”, le respondió ‘Pacho’ Vélez a López en vivo.

Evidencia: Pacho Vélez se mamó de Eduardo Luis en pleno programa de La FM… y yo lo apoyo https://t.co/rMWu3qcIGs pic.twitter.com/ThJ9miNIi0 — CHAVERRA BALÓN DE ORO 2027 (@pafoira) September 8, 2026

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El próximo partido del Deportivo Cali que definiría el futuro de Rafael Dudamel

El entrenador Rafael Dudamel podría jugarse su continuidad cuando Deportivo Cali visita a Millonarios el próximo jueves 10 de septiembre a las 8:00 P.M. en un partido reprogramado de la quinta fecha de la Liga Colombiana II-2026.

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