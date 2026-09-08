Nominado al clip del año: Pacho Vélez puso en su lugar a Eduardo Luis López y lo advirtió en vivo

El debate se puso bastante picante… Atlético Nacional le pasó por arriba al Deportivo Cali en el partido por los octavos de final de la Copa Colombia y la continuidad de Rafael Dudamel como DT fue discutida en el programa ‘La FM Más Fútbol’ y ahí se encendió del debate entre Francisco ‘Pacho’ Vélez y Eduardo Luis López.
Nacional goleó 3-0 al Cali y expuso que el equipo ‘Azucarero’ no pasa por un buen momento. Quedó eliminado de la Copa Colombia, ocupa la posición 12 en la Liga Colombiana II-2026 y hace tres partidos no gana hasta el encuentro con Millonarios del próximo jueves 10 de septiembre.
¿Llegó la hora de un cambio de técnico? “Pacho, vos estás echando a Dudamel hace dos semanas y no has podido. Llevas dos semanas sacando a Dudamel y nos has podido. ¡Dos semanas! Sacaste fuentes, informaciones y ahí está”, empezó diciendo el narrador Eduardo Luis López y Francisco Vélez iba a estallar en 3, 2, 1…
Pacho Vélez puso en su lugar a Eduardo Luis López: “Conmigo suavecito, papá”
Pacho Vélez y Eduardo Luis López. (Foto: X)
“Pongámonos seriecitos acá. Aquí no he dicho eso. Aquí analizo, aquí no vengo a vociferar, analizo. Te pido el favor de que no me hables durito que yo también sé hablar durito. Aquí no he dicho que se vaya Dudamel, aquí no lo he dicho. Te voy a decir una cosa, son más los que quieren sacar a Dudamel de la directiva que nosotros. Aquí no he dicho eso. No me vengas aquí a enredar que te llevo muchos años de experiencia, así que no me vengas a enredar. Conmigo suavecito, papá. Conmigo te la vas suave que respondo. Suave papá, suave que no le estás hablando a ningún aparecido”, le respondió ‘Pacho’ Vélez a López en vivo.
Evidencia: Pacho Vélez se mamó de Eduardo Luis en pleno programa de La FM… y yo lo apoyo https://t.co/rMWu3qcIGs pic.twitter.com/ThJ9miNIi0— CHAVERRA BALÓN DE ORO 2027 (@pafoira) September 8, 2026
El próximo partido del Deportivo Cali que definiría el futuro de Rafael Dudamel
El entrenador Rafael Dudamel podría jugarse su continuidad cuando Deportivo Cali visita a Millonarios el próximo jueves 10 de septiembre a las 8:00 P.M. en un partido reprogramado de la quinta fecha de la Liga Colombiana II-2026.
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En resumen
- Eduardo Luis López acusó a ‘Pacho’ Vélez de querer sacar a Rafael Dudamel.
- ‘Pacho’ Vélez confrontó a Eduardo Luis López en vivo: “Conmigo suavecito, papá“.
- Atlético Nacional eliminó con un 3-0 al Deportivo Cali de la Copa Colombia.