Aún demostrando que tiene mucho fútbol a sus 40 años, Dayro Moreno vive un gran presente en el Once Caldas y pese a su edad ya tiene una oferta para continuar su carrera en el 2027. El longevo goleador tiene la puerta abierta para un equipo luego de diciembre.
Once Caldas tiene en mente renovar el contrato de Dayro Moreno para el 2027, la información la dio el presidente del club, Daniel Jaramillo. En charlas con AS Colombia, Jaramillo declaró: “Aquí va a estar hasta que él quiera y el cuerpo le permita”.
Dayro Moreno tiene un contrato hasta diciembre 2026 y luego tendrá que ver si continúa jugando o si pone fin a su carrera. El caso de Moreno recuerda al de Falcao, quién en junio deja Millonarios si no es renovado.
El año pasado Dayro Moreno jugó más de 57 partidos y anotó 26 goles y 4 asistencias, este año lleva 10 goles y 1 asistencia en 18 partidos disputados esta temporada.
El 2025 no solo fue un año de rendimiento destacado de Moreno a nivel de clubes si no que fue su regreso a la Selección de Colombia luego de casi nueve años.
Los títulos de Dayro Moreno en el fútbol de Colombia
Dayro Moreno ganó con Once Caldas, dos títulos locales y una Copa Libertadores, mientras que en Atlético Nacional ganó una liga, una Copa local y una Recopa Sudamericana.
Dayro Moreno – Once Caldas 2025.
